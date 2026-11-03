حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی مازندران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، سامانه بارشی از اواخر وقت پنج‌شنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در استان فعال خواهد بود و پیامدهای آن به‌صورت بارش متناوب باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات، مه‌گرفتگی و بارش برف در مناطق مرتفع و کوهستانی بروز می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول افزود: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال وقوع صاعقه، ریزش سنگ، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید در محورهای کوهستانی از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به احتمال خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و همچنین تأسیسات و محصولات کشاورزی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان باید ضمن حفظ آمادگی کامل، تمهیدات پیشگیرانه را برای کاهش خسارات احتمالی و مدیریت پیامدهای ناشی از فعالیت این سامانه در دستور کار قرار دهند.

محمدی از شهروندان خواست از توقف، تردد و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی پرهیز کنند و گفت: رانندگان نیز ضمن رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط لازم، از انجام سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از فعالیت‌های گردشگری، طبیعت‌گردی و کوهنوردی در مناطق پرخطر تأکید کرد و افزود: استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستعد آسیب و اتخاذ تدابیر حفاظتی از سوی کشاورزان و بهره‌برداران برای صیانت از محصولات و تأسیسات کشاورزی ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر اینکه پیشگیری و آمادگی نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت جوی و هشدارهای مدیریت بحران را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

محمدی آگاهی، آمادگی و پیشگیری را سه گام اساسی برای کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی دانست و بر همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی برای عبور ایمن از شرایط جوی پیش‌رو تأکید کرد..