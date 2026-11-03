محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در شبانه روز گذشته اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شاهد رگبار باران در برخی نقاط استان بودیم که بیشترین میزان بارش در بین ایستگاه‌های هواشناسی با ۸ میلیمتر از تویسرکان و ۵ میلیمتر از ایستگاه فرودگاه همدان گزارش شد.

وی با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی افزود: آسمان استان برای امروز و فردا عمدتا قسمتی ابری همراه با پدیده مه در برخی نقاط و افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر خواهد بود و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان برای فردا بعدازظهر دور از انتظار نیست.

باقری شکیب خاطرنشان کرد: سامانه بارشی جدیدی از روز پنج شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد که در ساعاتی از بعد از ظهر و شب پنج شنبه بارش‌ها عمدتا مناطق غربی و شمالی استان را در بر می‌گیرد و فعالیت این سامانه برای روزهای جمعه و شنبه با عمده بارش‌ها در اکثر نقاط استان ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: از نظر دمایی فعلا و تا اواسط هفته آینده ثبات نسبی در دماها حاکم خواهد بود اما در نیمه دوم هفته آینده کاهش دما در اکثر نقاط استان رخ خواهد داد و احتمال رسیدن دمای صبحگاهی به زیر صفر درجه در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

وی در پایان درباره نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان یادآور شد: در شبانه روز گذشته بیشینه دما با ۱۹ درجه بالای صفر از بهار، همدان و ملایر گزارش شد و صبح امروز کمترین دمای صبحگاهی با ۴ درجه بالای صفر از شیرین‌سو، حسن‌آباد، بهار، گل‌تپه و همدان به ثبت رسید و دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعت ۱۹ و در خنک‌ترین ساعت ۴ درجه بالای صفر گزارش شد.