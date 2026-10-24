بارش باران و هشدار سیلاب در مازندران

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۵ هواشناسی مازندران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی طی روزهای آینده بخش‌هایی از استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شهروندان و مسافران باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی افزود: فعالیت این سامانه در روزهای شنبه و یکشنبه بیشتر در دامنه‌ها و ارتفاعات استان پیش‌بینی شده است و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز مناطق مختلف مازندران، به‌ویژه نیمه شرقی استان، شاهد رگبارهای متناوب باران خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی ادامه داد: وزش باد، وقوع رعدوبرق و کاهش نسبی دما از دیگر پدیده‌های مورد انتظار در مدت فعالیت این سامانه بارشی است.

محمدی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است و در محورهای کوهستانی نیز کاهش دید و احتمال ریزش سنگ وجود دارد.

وی از شهروندان و مسافران خواست از توقف و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی، احتیاط بیشتری داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین بر پرهیز از کوهنوردی، طبیعت‌گردی و سایر فعالیت‌های پرخطر در ارتفاعات و مناطق مستعد حوادث جوی تأکید کرد.

محمدی با اشاره به لزوم آمادگی دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان و اعضای ستاد مدیریت بحران باید ضمن حفظ آمادگی، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی در دستور کار قرار دهند.

بر اساس این هشدار، شهروندان و مسافران باید در طول فعالیت سامانه بارشی، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی را دنبال کنند و از حضور در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر کوهستانی بپرهیزند.