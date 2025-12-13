هشدار آبگرفتگی معابر و سیلاب در مازندران

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در سطح استان، از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، آمادگی لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه جوی داشته باشند.

وی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند موجب بارش‌های شدید باران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، کاهش دید، آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی شود، تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در آماده‌باش کامل قرار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران در پیام خود از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رانش زمین خودداری کنند و کشاورزان و دامداران نیز نسبت به ایمن‌سازی تجهیزات و دام‌ها اقدام لازم را انجام دهند.

وی همچنین بر لزوم پاک‌سازی دهانه پل‌ها، کانال‌ها و آب‌روها، کنترل سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و افزود: رعایت هشدارها و همکاری مردم نقش مهمی در پیشگیری از خسارات احتمالی خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در پایان از عموم مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع معتبر دنبال کرده و در صورت بروز شرایط اضطراری، موضوع را به سامانه‌های امدادی اطلاع دهند.