خسروی: ۲۲۰ زندانی در کردستان مشمول ارفاقات قانونی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: حضور قضات در زندان‌ها و بررسی مستقیم پرونده‌ها و درخواست‌های زندانیان، زمینه رسیدگی دقیق‌تر به مسائل قضایی و شناسایی افراد واجد شرایط برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، ۸۶ نفر از قضات دادگستری استان با حضور در زندان‌های کردستان، ضمن بازدید از اندرزگاه‌ها، به‌صورت مستقیم با زندانیان گفت‌وگو کردند و درخواست‌ها و وضعیت پرونده‌های آنان را مورد بررسی قرار دادند.

مدیرکل زندان‌های کردستان با اشاره به نتایج این بازدیدها بیان کرد: در پی بررسی‌های انجام‌شده، ۲۲۰ زندانی واجد شرایط از تسهیلات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

خسروی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه زندان‌های استان گفت: تعامل مستمر این دو مجموعه می‌تواند به صیانت از حقوق قانونی زندانیان، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و تقویت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت قضایی زندانیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، در کنار توجه به اصلاح و بازاجتماعی‌شدن آنان، از محورهای مهم این تعاملات است.