آزادی ۴۷ زندانی با کمک خیرین در گیلان؛ ۴۳۶ نفر مشمول ارفاقات قانونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالله یاری به همراه معاونان قضایی، دادستان مرکز استان و جمعی از قضات، با حضور در زندان لاکان رشت، از بخش‌های مختلف این مجموعه، برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و فعالیت‌های اشتغال‌زایی زندانیان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، رئیس شورای قضایی استان و مسئولان قضایی با حضور در جمع زندانیان، به‌صورت چهره‌به‌چهره درخواست‌ها و مشکلات آنان را بررسی کرده و دستورات لازم را برای پیگیری مسائل قضایی و حقوقی صادر کردند.

حجت‌الاسلام یاری در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق زندانیان اظهار کرد: رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات زندانیان و فراهم‌کردن زمینه بازگشت عزتمندانه آنان به جامعه، از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: با مشارکت خیرین و نیکوکاران، زمینه آزادی ۴۷ زندانی فراهم شده و ۴۳۶ نفر نیز با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و تصمیم مراجع قضایی آزاد شده‌اند. همچنین به تعدادی از زندانیان واجد شرایط، ۱۰ روز مرخصی اعطا شده است.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اهمیت توسعه اشتغال در زندان‌ها تصریح کرد: اشتغال‌زایی در زندان‌ها نقش مؤثری در توانمندسازی زندانیان، حمایت از خانواده‌های آنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

یاری با بیان اینکه استفاده از ظرفیت خیرین و ارفاقات قانونی می‌تواند زمینه بازگشت افراد واجد شرایط به آغوش خانواده را فراهم کند، گفت: این اقدامات باید در چارچوب ضوابط قانونی و با توجه به شرایط هر پرونده انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت بازدید مستمر و هدفمند دادستان‌های استان از زندان‌ها تأکید کرد و افزود: حضور دادستان‌ها در زندان‌ها باید با هدف بررسی وضعیت زندانیان، شناسایی مشکلات، رسیدگی به درخواست‌ها و فراهم‌کردن زمینه تعیین تکلیف قانونی پرونده‌ها باشد.

رئیس شورای قضایی گیلان در ادامه با تأکید بر استفاده صحیح و هدفمند از نهادهای ارفاقی تصریح کرد: در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، باید از ظرفیت‌هایی همچون آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس و سایر نهادهای قانونی برای اصلاح و بازپروری زندانیان استفاده شود.