به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در بازدید میدانی از ندامتگاه‌های استان به مناسبت ایام فاطمیه (س) و در راستای اجرای راهبردهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در قبال زندان‌ها، رویکردی اصلاحی، تربیتی و بازپذیری اجتماعی است و تلاش می‌کنیم با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، بستر بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه و تحکیم بنیان خانواده‌های آن‌ها را فراهم سازیم.

وی افزود: در جریان این بازدید هم‌زمان و پس از بررسی درخواست‌ها در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها، ۱۶۹ نفر از زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی شامل پابند الکترونیکی، مرخصی، پایان حبس و رأی باز برخوردار شدند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی مسئولان قضایی و همت خیرین نیک‌اندیش و ستاد دیه استان خوزستان، سه نفر از زندانیان زندان سپیدار اهواز با تأمین و پرداخت بدهی، از بند رها شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.