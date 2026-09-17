به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی عصر پنجشنبه در جریان بازدید ۶ ساعته از زندان مرکزی کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در فعالیت‌های قضایی اظهار کرد: بازدیدها و جلسات دستگاه قضایی زمانی ارزشمند هستند که به تصمیم و اقدام عملی منجر شوند و نتیجه آنها در کاهش مشکلات زندان، زندانیان و خانواده‌های آنان قابل مشاهده باشد.

این بازدید با حضور اعضای شورای معاونین دادگستری استان، مدیرکل زندان‌های کرمانشاه، قاضی ناظر زندان و مسئولان اجرای احکام انجام شد و طی آن بخش‌ها و بندهای مختلف زندان، نحوه نگهداری زندانیان، وضعیت بهداشت و سلامت، اشتغال، حرفه‌آموزی و سایر حوزه‌ها به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازدید، تعدادی از زندانیان نیز به صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره در نمازخانه زندان مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کردند و موارد قابل پیگیری پس از بررسی، به مسئولان مربوط ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه برنامه‌محوری را از اصول مورد تأکید دستگاه قضایی دانست و گفت: فعالیت‌ها باید در چارچوب سیاست‌های قوه قضاییه، سند تحول و تعالی و برنامه‌های عملیاتی دنبال شود و هر اقدام باید هدف، برنامه و خروجی مشخص داشته باشد.

حجت‌الاسلام امیرخانی تصریح کرد: اقدامات نمایشی جایگاهی در دستگاه قضایی ندارد و انتظار می‌رود جلسات و بازدیدها به شکل عملیاتی و خروجی‌محور برگزار شوند تا آثار آنها در زندگی مردم و به‌ویژه زندانیان و خانواده‌هایشان دیده شود.

وی با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت موجود جمعیت کیفری و ظرفیت زندان‌ها، باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری استفاده شود و نهادهای ارفاقی نیز در چارچوب قانون و با رویکرد مساعد مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر استقلال قضات گفت: استقلال قضات در رسیدگی‌ها اصلی خدشه‌ناپذیر است و هیچ فردی حق دخالت در تصمیم و رأی مقام قضایی را ندارد، اما لازم است سیاست‌ها و مقررات قانونی و ظرفیت‌های موجود برای همکاران قضایی به‌درستی تبیین شود تا در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم باشد.

وی افزود: تعیین تکلیف متهمان تحت قرار، استفاده قانونی از آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، عفو و دیگر ظرفیت‌های قانونی باید به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد و آمار عملکرد این حوزه‌ها نیز به شکل ماهانه ارائه شود.

حجت‌الاسلام امیرخانی درباره طرح پایش زندانیان نیز اظهار کرد: این طرح باید با جدیت دنبال شود و پس از پالایش و بررسی دقیق، موارد واجد شرایط تعیین تکلیف شوند تا افرادی که از نظر قانونی امکان بهره‌مندی از ارفاقات را دارند، از این ظرفیت‌ها محروم نمانند.

وی بر رسیدگی دقیق به دعاوی اعسار و تعدیل اقساط نیز تأکید کرد و گفت: آرای صادرشده باید روشن، دقیق و فاقد ابهام باشد تا در مرحله اجرا، زندانی یا محکوم با سردرگمی مواجه نشود و در رسیدگی به دعاوی اعسار نیز ضمن رعایت قانون، شرایط واقعی و اقتصادی افراد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین خواستار تقویت نقش شورای حل اختلاف در زندان و حوزه اجرای احکام شد و افزود: ظرفیت صلح و سازش باید به صورت فعال مورد استفاده قرار گیرد و با شناسایی پرونده‌های دارای قابلیت سازش، برای جلب رضایت شکات و طلبکاران اقدامات بیشتری انجام شود.

وی سلامت اداری، قانون‌مداری و رعایت حقوق شهروندی زندانیان را از دیگر اولویت‌ها دانست و تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها باید همراه با رعایت اصول سلامت اداری، قانون‌مداری و حقوق شهروندی باشد.

حجت‌الاسلام امیرخانی با اشاره به ضرورت تقویت اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان گفت: اشتغال زندانیان باید با نظارت دقیق دنبال شود و وضعیت افرادی که خارج از زندان مشغول به کار هستند نیز به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد تا از این ظرفیت به شکل هدفمند استفاده شود.

وی همچنین بر تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان و توجه به شرایط نگهداری آنان تأکید کرد و افزود: انتقال زندانیان به زندان شهرستان محل اقامت یا محل محکومیت، در صورت وجود شرایط و ظرفیت لازم، باید بررسی شود تا ضمن کاهش مشکلات، دسترسی آنان به خانواده و مراجع قضایی مرتبط آسان‌تر شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: توسعه ملاقات زندانیان با خانواده‌ها، تقویت مشاوره‌های حقوقی و معاضدتی، توجه به وضعیت بهداشت و سلامت و افزایش نظارت بر فرآیندهای مختلف زندان نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسه دو ساعته شورای معاونین پس از پایان بازدید اظهار کرد: در این جلسه گزارش عملکرد حوزه‌های مختلف ارائه و پیشنهادها و مشکلات مطرح شد و مقرر شد موارد احصاشده در قالب مصوبه و برنامه عملیاتی پیگیری شده و گزارش اقدامات و نتایج نیز به صورت مستمر ارائه شود.

حجت‌الاسلام امیرخانی خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید ۶ ساعته صرفاً مشاهده وضعیت موجود نبود، بلکه تلاش شد مسائل از نزدیک بررسی و مشکلات شنیده شود و برای هر موضوع راهکار عملی تعریف شود تا نتیجه آن به بهبود شرایط زندان، کاهش جمعیت کیفری و حل بخشی از مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان منجر شود.