‌افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های مرتع‌داری اظهار کرد: واگذاری طرح مرتع‌داری در مهدیشهر با هدف مدیریت پایدار مراتع در دستور کار است.

وی ادامه داد: واگذاری این طرح‌ها به بهره برداران واجد شرایط و در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه مشارکت جوامع محلی در حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از مراتع را فراهم می‌کند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان افزود: حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب عرصه‌های مرتعی، مدیریت و ساماندهی چرای دام، صیانت از ذخایر ژنتیکی و تقویت پایداری اکوسیستم های مرتعی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌ها است.

مشیری با تأکید بر مسئولیت بهره برداران در اجرای تعهدات طرح مرتع‌داری تصریح کرد: رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی، توجه به ظرفیت مجاز چرا و پرهیز از بهره‌برداری بیش از توان اکولوژیک مراتع، از الزامات مدیریت صحیح این عرصه ها است.

وی مشارکت دامداران و بهره برداران محلی را در حفاظت از منابع طبیعی ضروری دانست و خاطر نشان کرد: تحقق مدیریت پایدار مراتع مستلزم همکاری مستمر بهره برداران و رعایت اصول فنی در استفاده از ظرفیت‌های طبیعی این عرصه ها است.