واگذاری ۷ طرح مرتعداری در سمنان؛ گامی بلند برای مدیریت مشارکتی مراتع

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی عصر پنجشنبه در جمع بهره‌برداران بخش دامداری و کشاورزی استان در محل منابع طبیعی سمنان اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با هدف بهره‌برداری اصولی، حفاظت، احیا و توسعه مراتع استان سمنان هفت طرح مرتعداری پس از طی مراحل قانونی و تنظیم اسناد مربوطه در دفترخانه‌های رسمی استان، به مجریان طرح‌های مرتعداری احاله و واگذار شد.

وی افزود: طرح‌های مرتعداری به عنوان مهم‌ترین ابزار مدیریت علمی و فنی مراتع، نقش مؤثری در حفاظت از منابع پایه، افزایش تولید علوفه، کنترل فشار چرای دام، جلوگیری از تخریب عرصه‌های مرتعی و ارتقای معیشت بهره‌برداران دارند؛ از این‌رو تهیه و اجرای این طرح‌ها از ضرورت‌های مدیریت پایدار مراتع محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان گفت: مجریان طرح‌ها موظفند مفاد پیش‌بینی شده در طرح را به‌طور کامل اجرا کرده و نسبت به مدیریت صحیح چرای دام، انجام عملیات اصلاحی و احیایی، حفاظت از عرصه‌های مرتعی و همکاری با کارشناسان منابع طبیعی اقدام کنند.

رهایی با اشاره به مدت قراردادهای طرح‌های مرتعداری تصریح کرد: این قراردادها بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی و در قالب قراردادهای بلندمدت منعقد می‌شوند تا امکان برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اجرای اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در عرصه‌های مرتعی فراهم شود.

وی همچنین از بهره‌برداران خواست برای تهیه، بازنگری و اجرای طرح‌های مرتعداری از ظرفیت‌های تخصصی موجود در استان بهره‌مند شوند و افزود: مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، انجمن‌های صنفی، تعاونی‌های فراگیر منابع طبیعی و اتحادیه‌های تعاونی‌های منابع طبیعی در تهیه طرح‌های مرتعداری می‌تواند موجب ارتقای کیفیت فنی طرح‌ها و تسریع در فرآیند احاله و اجرای آنها شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: احاله طرح‌های مرتعداری به بهره‌برداران واجد شرایط، گامی مهم در جهت تحقق مدیریت مشارکتی، حفاظت از منابع طبیعی و بهره‌برداری پایدار از مراتع استان به شمار می‌رود.