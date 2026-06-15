به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در نشست شورای معاونین و مدیران جهاد کشاورزی لرستان، اظهار داشت: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت زمین و ساماندهی مالکیت‌ها بوده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اعضای کمیسیون‌های مربوطه و تلاش کارشناسان، بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها در استان تعیین تکلیف شده است.

اجرای طرح کاداستر در عرصه‌های ملی

وی افزود: از مجموع پرونده‌های مربوط به رفع تداخلات اراضی در استان، تاکنون بیش از ۹۷ درصد آنها موردبررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده‌اند که این امر نقش مؤثری در کاهش اختلافات میان دولت و بهره‌برداران، جلوگیری از زمین‌خواری و تسهیل روند صدور اسناد مالکیت داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی ملی، تصریح کرد: رفع تداخلات، زمینه را برای اجرای دقیق طرح حدنگاری (کاداستر)، حفاظت بهتر از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت‌المال فراهم می‌کند و موجب افزایش شفافیت در مدیریت اراضی خواهد شد.

نجفی، تصریح کرد: تعیین تکلیف این اراضی علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای کشاورزان و بهره‌برداران، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم کرده و از بروز بسیاری از اختلافات حقوقی و قضایی جلوگیری می‌کند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه رفع تداخلات، اداره کل ثبت‌اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، اظهار امیدواری کرد که با تلاش مستمر کارشناسان، باقی‌مانده پرونده‌های موجود نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تأکید کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با جدیت روند حفاظت از اراضی ملی، تثبیت مالکیت‌ها، اجرای طرح کاداستر و رفع کامل تداخلات را دنبال خواهد کرد تا زمینه بهره‌برداری قانونی، پایدار و اصولی از اراضی استان بیش‌ازپیش فراهم شود.

۱۰۰ درصد اراضی ملی تحت پوشش طرح کاداستر قرار گرفت

وی در ادامه از تحقق کامل طرح کاداستر اراضی ملی در استان خبر داد و گفت: با تلاش کارشناسان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان تحت پوشش طرح کاداستر قرار گرفته و برای آنها سند مالکیت تک‌برگ صادر شد، لرستان جزو نخستین استان‌هایی در کشور است که کاداستر به‌صورت ۱۰۰ درصدی انجام‌گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح حدنگاری، بیان داشت: کاداستر اراضی ملی یکی از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی در حوزه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی به شمار می‌رود که نقش مؤثری در تثبیت مالکیت دولت، جلوگیری از زمین‌خواری، کاهش اختلافات ملکی و مدیریت بهینه اراضی دارد.

نجفی، افزود: با اجرای کامل این طرح، تمامی اراضی ملی استان دارای نقشه‌های دقیق و اطلاعات مکانی مشخص شده‌اند و اسناد مالکیت آنها در سامانه‌های مربوطه ثبت و تثبیت شده است که این اقدام گام مهمی در حفاظت از حقوق بیت‌المال محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای کاداستر موجب شفاف‌سازی وضعیت مالکیت اراضی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، کاهش تصرفات غیرقانونی و ارتقای سطح حفاظت از عرصه‌های ملی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با تقدیر از همکاری اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان، فرمانداری‌ها، دستگاه قضایی و مجموعه کارشناسان منابع طبیعی در اجرای این طرح گفت: دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی کاداستر اراضی ملی حاصل تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تلاش شبانه‌روزی نیروهای فنی و کارشناسی استان است.

نجفی، تصریح کرد: پس از تثبیت مالکیت اراضی ملی، برنامه‌های حفاظتی، پایش مستمر عرصه‌ها و برخورد قانونی با متصرفان و سودجویان بادقت بیشتری دنبال خواهد شد تا از هرگونه تعرض به منابع طبیعی و انفال جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و اجرای کامل طرح کاداستر، پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی استان در راستای توسعه پایدار و حفظ حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.

۶۵۰ هزار هکتار از مراتع لرستان دارای طرح مرتع‌داری است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از اجرای طرح‌های مرتع‌داری در بخش گسترده‌ای از مراتع استان خبر داد و گفت: در حال حاضر از یک میلیون هکتار مراتع، ۶۵۰ هزار هکتار از مراتع استان تحت پوشش طرح‌های مرتع‌داری قرار دارد که نقش مهمی در حفظ، احیا و بهره‌برداری اصولی از این سرمایه‌های طبیعی ایفا می‌کند.

نجفی با اشاره به اهمیت مراتع در تأمین علوفه دام، حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از فرسایش خاک، بیان داشت: اجرای طرح‌های مرتع‌داری باهدف مدیریت صحیح چرای دام، افزایش پوشش گیاهی، ارتقای بهره‌وری مراتع و مشارکت بهره‌برداران در حفاظت از منابع طبیعی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مراتع استان لرستان از ظرفیت‌های ارزشمند بخش منابع طبیعی محسوب می‌شوند و اجرای طرح‌های مرتع‌داری زمینه بهره‌برداری پایدار از این عرصه‌ها را فراهم کرده است. این طرح‌ها با مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی اجرا می‌شود و نتایج مطلوبی در بهبود وضعیت پوشش گیاهی و حفاظت از منابع پایه به همراه داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین از صدور ۱۹ هزار فقره پروانه چرای دام در سطح استان خبر داد و گفت: این پروانه‌ها برای حدود ۲۹ هزار نفر از خانوارهای عشایری و بهره‌برداران مراتع صادر شده است که بر اساس ظرفیت مراتع و ضوابط فنی، امکان بهره‌برداری قانونی و اصولی از مراتع را فراهم می‌کند.

نجفی، تصریح کرد: صدور پروانه چرای دام علاوه بر ساماندهی بهره‌برداران، نقش مؤثری در کنترل چرای دام، جلوگیری از تخریب مراتع و حفظ تعادل اکولوژیکی این عرصه‌ها دارد و زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی را فراهم می‌سازد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش عشایر در حفظ و بهره‌برداری پایدار از مراتع، بیان داشت: جامعه عشایری همواره از مهم‌ترین شرکای منابع طبیعی در حفاظت از عرصه‌های مرتعی بوده‌اند و برنامه‌های آموزشی، ترویجی و حمایتی متعددی برای ارتقای مشارکت آنان در مدیریت مراتع اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، عنوان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی، اجرای طرح‌های مرتع‌داری و مدیریت اصولی چرای دام، حفاظت از مراتع استان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند تا این سرمایه‌های ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ و بهره‌برداری پایدار از آنها تضمین شود.