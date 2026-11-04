به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز کنترل ترافیک مشهد، هم اکنون در مسیرهای میدان پانزده خرداد به سمت حرم مطهر، میدان بسیج به سمت حرم مطهر، تقاطع امام رضا(ع)- دانش هر چهار بازو تقاطع و میدان بیت المقدس هر چهار محور ورودی به میدان محدودیت تردد برقرار است.

همچنین در مسیرهای میدان گوهرشاد به سمت حرم مطهر، تقاطع خسروی به سمت میدان بیت المقدس، خیابان خرمشهر به سمت میدان پانزده خرداد با محدودیت ترافیکی رو به رو هستیم.

مرکز کنترل ترافیک مشهد در اطلاعیه از رانندگان تقاضا کرده از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.