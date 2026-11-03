به گزارش خبرنگار مهر، داود همتیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و تبریک روز دانش‌آموز اظهار کرد: در راستای پاسداشت این مناسبت و با هدف تسهیل تردد شهروندان و دانش‌آموزان برای شرکت در راهپیمایی و خدمات‌رسانی خطوط مترو مشهد در روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر، از آغاز سرویس‌دهی در ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۵ به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

وی افزود؛ فراهم کردن زمینه استفاده آسان و مقرون‌ به‌صرفه از حمل‌ونقل پاک، به‌ویژه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از جمله رویکردهای متروی مشهد است و تلاش می‌کنیم با ارائه خدماتی ایمن و مطلوب، سهم مؤثری در تسهیل رفت‌وآمد شهروندان داشته باشیم.

همتیان در پایان ضمن تبریک این روز به دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان ایران اسلامی، از شرکت کنندگان در راهپیمایی دعوت کرد با استفاده از مترو در کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر مشارکت کنند.