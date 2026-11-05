به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله جدید مسابقات لیگ برتر دوچرخه‌سواری باشگاه‌های کشور و لیگ جوانان طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ آبان‌ماه در قزوین برگزار می‌شود و در هر روز، بخشی از مسیرهای شهری میزبان رقابت رکابزنان خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین، نخستین رقابت‌ها روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه در مواد تایم‌تریل تیمی لیگ برتر و تایم‌تریل انفرادی لیگ جوانان برگزار می‌شود. مسیر این مسابقات کمربندی آیت‌الله باریک‌بین خواهد بود.

روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، رکابزنان در ماده استقامت و در هر دو رده لیگ برتر و جوانان به رقابت می‌پردازند. مسیر این مرحله از محدوده تالار شهر تا بوستان فدک و جاده سلامت تعیین شده است.

همچنین روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، مسابقه کریتریوم لیگ برتر در مسیر کمربندی امام علی(ع) برگزار خواهد شد.

هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین با اعلام این برنامه از شهروندان خواست برای تردد در این مسیرها، زمان برگزاری مسابقات را در نظر بگیرند و با رعایت محدودیت‌های ترافیکی و همکاری با عوامل اجرایی و انتظامی، در برگزاری منظم رقابت‌ها مشارکت کنند.