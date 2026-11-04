به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستاهای مرزی گنبدکاووس با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب و کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی گلستان برداشت می‌شود که برنامه‌ریزی شده است با اجرای طرح‌های جدید، این میزان به ۷۴ میلیون مترمکعب کاهش یابد.

وی افزود: در این برنامه، استفاده از منابع آب سطحی و منابع آب غیرمتعارف از جمله شیرین‌سازی آب دریا مورد توجه قرار گرفته است و موضوع شیرین‌سازی با پیگیری مقام عالی وزارت و همکاری مجموعه‌های تخصصی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به تدوین طرح جامع تأمین آب شرب استان گفت: بر اساس این طرح، تأمین آب شرق استان از منابع آب سطحی شامل سد نرماب، سد قره‌چای رامیان و همچنین منابع آب زیرزمینی پیش‌بینی شده و در غرب استان نیز استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرین‌سازی آب دریا در دستور کار قرار دارد.

حیدریان ادامه داد: در همین راستا، طرح آبرسانی به نوار مرزی استان با ظرفیت تأمین هزار و ۸۰۰ لیتر آب در ثانیه در حال اجراست که از طرح‌های بزرگ زیرساختی حوزه آب گلستان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه این طرح دارای ۵۶۰ کیلومتر خطوط انتقال و مخازن ذخیره آب است، اظهار کرد: اجرای این پروژه با پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دنبال می‌شود و تاکنون حدود ۱۴.۵ کیلومتر از خط انتقال آب از سد نرماب به سمت گنبدکاووس اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح‌های آبرسانی فجر اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز مناطق مختلف استان به آب شرب و اولویت‌بندی مناطق کمتر برخوردار، طرح‌های فجر یک تا چهار برنامه‌ریزی شده و امروز نیز عملیات اجرایی طرح آبرسانی فجر پنج آغاز می‌شود.

حیدریان درباره مشخصات این طرح اظهار کرد: در قالب فجر پنج، حدود ۷۲ کیلومتر خطوط انتقال و جمع‌آوری آب اجرا خواهد شد و احداث مخازنی با مجموع ظرفیت حدود ۲ هزار مترمکعب و سه ایستگاه پمپاژ نیز پیش‌بینی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات و حمایت مجموعه‌های مرتبط، روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود و در آینده نزدیک زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان همچنین با قدردانی از همراهی خیران و مجموعه‌های حامی طرح‌های آبرسانی استان گفت: در دوره مسئولیت خود در شرکت آب و فاضلاب استان و همچنین شرکت آب منطقه‌ای، خیران همواره پشتیبان اجرای پروژه‌ها بوده‌اند.

وی افزود: در مواردی که منابع عمومی دولت پاسخگوی هزینه‌های اجرای پروژه‌ها نبوده و تأمین سریع آب شرب ضرورت داشته است، خیران با حمایت‌های خود زمینه پیشبرد طرح‌ها را فراهم کرده‌اند.