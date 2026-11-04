به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستاهای نوار مرزی گنبد کاووس اظهار کرد: این پروژه از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده و نزدیک به ۵۰ سال انتظار برای اجرای آن وجود داشته است.

وی با اشاره به روند پیگیری این طرح افزود: در نخستین حضور رئیس‌جمهور در مجلس پس از انتخاب، دستور پیگیری پروژه صادر شد و پس از تشکیل دولت چهاردهم نیز موضوع با وزیر نیرو و مجموعه‌های تخصصی این وزارتخانه دنبال شد.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همکاری مسئولان وزارت نیرو، مدیران استانی و خیران گفت: این پروژه پس از طی مراحل کارشناسی و برگزاری مناقصه عمومی، به پیمانکار واگذار شده و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.

آق‌ارکاکلی با تأکید بر نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های شهرستان خاطرنشان کرد: با مشارکت خیران و مجموعه هلدینگ صبا، پنج حلقه چاه در مناطق مختلف شهرستان حفر شده و عملیات تجهیز آن‌ها نیز انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های اعتباری دولت، ضرورت مشارکت خیران را دوچندان کرده است، افزود: خیران گنبدکاووس در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، آموزش، راه و آبرسانی حضوری مؤثر داشته‌اند و این همدلی ظرفیت ارزشمندی برای توسعه منطقه است.

تأمین آب پایدار برای روستاهای مرزی

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر طرح‌های آبرسانی منطقه گفت: پروژه فجر ۵، طرح آب‌بند عشوه‌نارلی و آبرسانی به روستاهای دیگر از جمله طرح‌هایی است که برای تأمین آب شرب پایدار دنبال می‌شود.

وی افزود: طرح‌های آبرسانی به هفت روستا در محور مرزی در دستور کار قرار دارد و پروژه فجر ۶ در شهر مرزی کرند و طرح آب‌شیرین‌کن نیز با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیگیری می‌شود.

آق‌ارکاکلی با تأکید بر ضرورت رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی شهرستان اظهار کرد: تا زمانی که مسئولیت خدمت به مردم بر عهده ماست، تمام توان خود را برای تأمین نیازهای اساسی مردم و به‌ویژه آب شرب پایدار به کار خواهیم گرفت.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه مرزی اینچه‌برون گفت: توسعه زیرساخت‌های راه، آب، برق و منطقه آزاد اینچه‌برون از ضرورت‌های مهم منطقه است و اجرای پروژه جاده نفتی نیز در همین مسیر دنبال می‌شود.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همراهی مردم، خیران و مسئولان تأکید کرد: با تداوم وحدت و همدلی، طرح‌های مهم زیرساختی منطقه به سرانجام خواهد رسید و زمینه بهبود شرایط زندگی مردم، به‌ویژه در مناطق مرزی، فراهم می‌شود.