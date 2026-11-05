پرویز غفارفرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حادثه تصادف یک دستگاه خودروی پراید با سوزوکی، ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه ظهر پنجشنبه در تونل پاتاوه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک تیم از نیروهای هلال‌احمر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار تلفات این حادثه تصریح کرد: در این سانحه پنج نفر حادثه‌دیده بودند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

غفارفرد خاطرنشان کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث ناگوار جاده‌ای پیشگیری کنند.