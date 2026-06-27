۴۱ مصدوم در تصادفات آخر هفته محورهای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز غفارفرد اظهار کرد: حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مختلف استان طی روزهای پنجشنبه و جمعه، ۴۱ مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: پس از اعلام حوادث به مرکز ارتباطات اورژانس، نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی برای تمامی مصدومان انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه، در صورت نیاز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

غفارفرد از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به شرایط جاده‌ای، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.