به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حادثه برخورد زنجیره‌ای یک دستگاه خودروی پراید با دو موتورسیکلت در محور گرگان ـ کردکوی، پیش از پل فتح‌باغ، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر دچار حادثه شدند که سه نفر از آن‌ها مصدوم شدند و پس از اعلام حادثه، یک تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به روند امدادرسانی به مصدومان گفت: یکی از مصدومان، مردی ۲۳ ساله بود که به دلیل شکستگی دست راست و آسیب‌دیدگی پای راست، توسط نیروهای هلال‌احمر به مرکز درمانی پنج آذر گرگان منتقل شد.

سلیمی اظهارکرد: دو مصدوم دیگر این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.