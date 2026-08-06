افزایش شمار مصدومان دو سانحه رانندگی پل تنگ سریز یاسوج به ۲۲ نفر

پرویز غفارفرد در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین جمعبندی تیمهای عملیاتی، شمار مصدومان دو سانحه رانندگی رخداده در محدوده پل تنگ سریز به ۲۲ نفر افزایش یافت.
وی اظهار کرد: از مجموع مصدومان، ۲۱ نفر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گستردگی عملیات امدادرسانی بیان کرد: در این عملیات، هفت کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و یک کد عملیاتی جمعیت هلالاحمر در امدادرسانی، درمان و انتقال مصدومان مشارکت داشتند.
غفارفرد از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خودداری از توقف در محل وقوع سوانح برای تماشا، زمینه بروز حوادث ثانویه را از بین ببرند و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز نگه دارند.
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