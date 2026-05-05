برخورد اتوبوس با پژو ۴۰۵ در تونل پاتاوه، ۹ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفارفرد از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در تونل پاتاوه در محور ارتباطی اصفهان-یاسوج خبر داد و اظهار کرد: این تصادف ساعت ۴:۲۶ بامداد روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه، تصادف یک دستگاه اتوبوس با خودروی سواری پژو ۴۰۵ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه ۹ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت، افزود: مصدومان پس از ارزیابی اولیه و دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.