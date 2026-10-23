کشته شدن وکیل یاسوجی با شلیک افراد ناشناس

پرویز غفارفرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه یکم آبان‌ماه، گزارش وقوع یک فقره حادثه تیراندازی در خیابان «عدل ۹» شهر یاسوج به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند، اما متأسفانه مصدوم حادثه پیش از رسیدن نیروهای درمانی بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.

رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متوفی، «ع- ی» حدوداً ۴۵ ساله و از وکلای دادگستری بوده که در حین رانندگی توسط افراد ناشناس با اسلحه ساچمه‌زنی از ناحیه قفسه سینه هدف اصابت گلوله قرار گرفته است.

غفارفرد اضافه کرد: با توجه به حساسیت و شرایط خاص صحنه حادثه، پیکر نامبرده توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافت.