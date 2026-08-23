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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

تصادف وانت بار و پراید در سرفاریاب یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت

تصادف وانت بار و پراید در سرفاریاب یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت

سرفاریاب- رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: تصادف یک دستگاه وانت بار و پراید در جاده امامزاده محمود سرفاریاب یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز غفارفرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۹:۲۶ صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع تصادف یک دستگاه وانت بار و یک دستگاه پراید در جاده امامزاده محمود سرفاریاب به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین کدهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این حادثه یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

غفارفرد ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت منتقل کردند.

کد مطلب 6924727

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