تصادف وانت بار و پراید در سرفاریاب یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز غفارفرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۹:۲۶ صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع تصادف یک دستگاه وانت بار و یک دستگاه پراید در جاده امامزاده محمود سرفاریاب به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین کدهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این حادثه یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

غفارفرد ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت منتقل کردند.