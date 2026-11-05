به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر پنجشنبه در همایش ملی روز مازندران با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد اظهار کرد: برای ماندگاری آثار و دستاوردهای چنین مراسم‌هایی، لازم است دبیرخانه‌ای با برنامه‌ریزی مشخص و سازوکار مناسب برای مستندسازی، ثبت و نگهداری تولیدات فرهنگی و محتوایی شکل بگیرد.

وی افزود: آثار و برنامه‌هایی که در جریان این مراسم خلق می‌شوند، نباید به همان روز و زمان برگزاری محدود بمانند، بلکه باید با همکاری نهادهای مرتبط برای حفظ و ماندگار شدن آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با ارائه پیشنهادی برای ارتقای محتوای همایش روز مازندران گفت: مناسب است در کنار این رویداد، دست‌کم دو نشست تخصصی دیگر نیز برگزار شود که نخستین آن نشست علمی با محوریت تاریخ، فرهنگ، علما، دانشمندان و شخصیت‌های برجسته برخاسته از این سرزمین باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به تلاش پژوهشگران برای معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی مازندران تصریح کرد: محققان و نویسندگان در این زمینه زحمات فراوانی کشیده‌اند و با مراجعه به منابع متعدد، آثار و تألیفات ارزشمندی را به رشته تحریر درآورده‌اند که باید بیشتر معرفی و مورد توجه قرار گیرند.

وی در همین زمینه به کتاب «طبرستان؛ از خاستگاه صالحان تا تشکیل نخستین حکومت شیعه» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین مهاجرین اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تلاش‌های پژوهشی برای بازشناسی تاریخ تشیع در این منطقه دانست.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی محققان و صاحب‌نظران خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های علمی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان و جامعه با آثار تاریخی، شخصیت‌های اثرگذار و میراث علمی و فرهنگی این خطه را فراهم کند.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین دومین پیشنهاد خود را برگزاری نشست تخصصی برای بررسی مشکلات و چالش‌های استان عنوان کرد و گفت: مسائل و مشکلات مناطق مختلف مازندران طی سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان، استانداران و نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما ضروری است این موضوعات در قالب یک نشست رسمی و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی عمیق‌تر قرار گیرد.

وی پیشنهاد کرد: این نشست با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه‌های علمی، فرهنگی و آسیب‌شناسی، زمینه بررسی کارشناسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان تأکید کرد: همایش ملی روز مازندران می‌تواند علاوه بر پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی استان، بستری برای تولید دانش، معرفی مفاخر و طرح نظام‌مند مسائل و نیازهای مردم باشد.