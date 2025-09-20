به گزارش خبرنگار مهر، ذآیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه ر دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و جمعی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، رزمندگان آن دوران را «شهدای زنده» نامید و گفت: هفته دفاع مقدس به برکت رشادت، ایثار و جهاد بی‌نظیر رزمندگان و شهیدان شکل گرفته است.

وی ضمن تقدیر از افرادی که در حفظ و نشر آثار دفاع مقدس قلم می‌زنند، به خاطرات آزادگان اشاره کرد و سختی‌ها و شکنجه‌های دوران اسارت را یادآور شد.

آیت‌الله محمدی لائینی با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، از مسئولان ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس به ویژه سردار سلامی و سرهنگ سلامی قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران از رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما خواست تا در این هفته زوایای پنهان و ناگفته دفاع مقدس را برای مردم تبیین کنند.

وی با استناد به آیه‌ای از قرآن خاطرنشان کرد: خداوند هیچ‌گاه از ما جدا نبوده و در تمامی چهل و شش سال پس از دفاع مقدس نیز همراه ملت ایران بوده است.

به گفته وی، هر روز این سال‌ها می‌تواند نماد یک فتح خرمشهر و یک موفقیت ملی باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی چشم جانبازان و رزمندگان را «چشم خدابین» خواند و تاکید کرد: درِ باغ شهادت بسته نیست و خداوند هر زمان مصلحت بداند، عاشقان خود را به دفاع و شهادت فرا می‌خواند.

وی در ادامه سخنان خود به تفاوت «دفاع ماندگار» و «دفاع پایدار» پرداخت و دفاع مقدس را نمونه‌ای از دفاع ماندگار دانست که آوازه آن تا ابد در تاریخ خواهد ماند و تأکید کرد: برای حفظ کشور، «دفاع پایدار» نیز ضروری است و به معنای آمادگی دائمی ملت برای مقابله با هرگونه تعرض است.

نماینده ولی فقیه در مازندران به جنگ دوازده روزه اخیر اشاره کرد و افزود: دشمن متوجه شده است که ملت ایران ملتی با دفاع پایدار است.

وی مهمترین هدف دشمن را جدا کردن مردم از نظام و تضعیف پشتوانه مردمی معرفی کرد و دو راهکار اصلی دشمن در این مسیر را فشار اقتصادی و جنگ فرهنگی دانست.

آیت‌الله محمدی لائینی از مسئولان خواست که برای بزرگداشت دفاع مقدس، توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشند و مشکلات اقتصادی مانند تورم و گرانی را کاهش دهند.

وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: تحریم‌های خارجی تنها ۳۰ درصد مشکل است و ۷۰ درصد از مسائل اقتصادی ناشی از مدیریت داخلی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران به اهمیت حوزه فرهنگی نیز اشاره کرد و گسترش بی‌حجابی و بی‌بندوباری را تهدیدی جدی دانست که مشابه رخدادهای تاریخی آندلس است.

وی بر این نکته تأکید کرد که برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های مشابه، روح مقاومت را تقویت نمی‌کند و مسئولان باید برنامه‌هایی طراحی کنند که از دل آن ارزش‌های انقلاب اسلامی و روح ایثار و مقاومت شکل بگیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی از جامعه ایثارگران خواست تا در برابر اقدامات ضد فرهنگی موضع‌گیری کنند و با صدور بیانیه، از نظام و ارزش‌های انقلاب دفاع کنند.

وی همچنین بیان کرد: دفاع همیشه فیزیکی نیست و دفاع در حوزه رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز ضروری است.

نماینده ولی فقیه در مازندران ابراز امیدواری کرد روح شهدا شاد باشد و پرچم مقاومت و ایثار همچنان در دستان مردم باقی بماند.