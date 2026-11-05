به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی پنجشنبه شب در میز ارتباطات مردمی در روستای میانخره اظهار کرد: دیدار مستمر با مردم و بررسی میدانی مسائل و مشکلات مناطق مختلف شهرستان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم و تأکید استاندار بوشهر بر ارتباط نزدیک و بی‌واسطه مدیران با مردم، برگزاری چنین نشست‌هایی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

فرماندار دشتی بیان کرد: در این دیدارها مردم بدون واسطه و به‌صورت مستقیم مسائل و مشکلات خود را با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌کنند و مسئولان نیز از نزدیک در جریان مطالبات و نیازهای آنان قرار می‌گیرند.

مقاتلی تأکید کرد: پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده و تلاش برای رفع مشکلات مردم باید تا حصول نتیجه از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.