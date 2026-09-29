رضا مقاتلی دوشنبهشب در حاشیه این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف بررسی مسائل و مشکلات مردم و فراهم کردن زمینه دیدار چهرهبهچهره شهروندان با مدیران اجرا میشود.
وی اضافه کرد: در قالب این طرح، مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان هر هفته روزهای شنبه و چهارشنبه در محل تجمعهای شبانه شهر خورموج حضور یافته و به صورت مستقیم پاسخگوی درخواستها و مشکلات مردم خواهند بود.
فرماندار دشتی افزود: محل و دستگاههای اجرایی حاضر در هر میز خدمت، از قبل اطلاعرسانی میشود تا مردم در جریان برنامه قرار گرفته و بتوانند برای طرح مسائل و درخواستهای خود به مدیر مربوطه مراجعه کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در میان مردم گفت: ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مسائل و پیگیری مطالبات آنان از نزدیک، از رویکردهای مورد تأکید دولت چهاردهم است و بر همین اساس حضور میدانی مدیران و پاسخگویی بدون واسطه به مردم در شهرستان دنبال میشود.
مقاتلی تصریح کرد: این برنامه با تأکید استاندار بوشهر و با هدف تقویت ارتباط مدیران با مردم، تسریع در پیگیری مشکلات و ارتقای رضایتمندی شهروندان اجرا خواهد شد.
نظر شما