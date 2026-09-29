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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۴

میز خدمت مدیران در تجمع‌های شبانه خورموج برگزار می‌شود

میز خدمت مدیران در تجمع‌های شبانه خورموج برگزار می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی از برگزاری دور جدید میز خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی در تجمع‌های شبانه شهر خورموج خبر داد.

رضا مقاتلی دوشنبه‌شب در حاشیه این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف بررسی مسائل و مشکلات مردم و فراهم کردن زمینه دیدار چهره‌به‌چهره شهروندان با مدیران اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح، مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان هر هفته روزهای شنبه و چهارشنبه در محل تجمع‌های شبانه شهر خورموج حضور یافته و به صورت مستقیم پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات مردم خواهند بود.

فرماندار دشتی افزود: محل و دستگاه‌های اجرایی حاضر در هر میز خدمت، از قبل اطلاع‌رسانی می‌شود تا مردم در جریان برنامه قرار گرفته و بتوانند برای طرح مسائل و درخواست‌های خود به مدیر مربوطه مراجعه کنند.

میز خدمت مدیران در تجمع‌های شبانه خورموج برگزار می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در میان مردم گفت: ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مسائل و پیگیری مطالبات آنان از نزدیک، از رویکردهای مورد تأکید دولت چهاردهم است و بر همین اساس حضور میدانی مدیران و پاسخگویی بدون واسطه به مردم در شهرستان دنبال می‌شود.

مقاتلی تصریح کرد: این برنامه با تأکید استاندار بوشهر و با هدف تقویت ارتباط مدیران با مردم، تسریع در پیگیری مشکلات و ارتقای رضایتمندی شهروندان اجرا خواهد شد.

میز خدمت مدیران در تجمع‌های شبانه خورموج برگزار می‌شود

کد مطلب 6962059

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