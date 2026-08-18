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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

فرماندار عسلویه: مسئولان در کنار مردم باشند

فرماندار عسلویه: مسئولان در کنار مردم باشند

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: مسئولان باید با رویکردی مردم‌محور، در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات آنان از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر سه شنبه در ادامه برنامه «سه‌شنبه‌های مردمی»، با تعدادی از شهروندان شهرستان دیدار و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده صادر کرد.

فرماندار عسلویه در سه‌شنبه‌های مردمی این هفته، میزبان جمعی از شهروندان بود و از نزدیک در جریان مسائل، درخواست‌ها و مشکلات آنان قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران و دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مردم، اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مسائل و مشکلات آنان، یکی از راه‌های مؤثر برای شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات شهروندان است.

پاسالار افزود: مسئولان باید با رویکردی مردم‌محور، در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات آنان از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

در این دیدارها، شهروندان بدون واسطه مسائل و مطالبات خود را با فرماندار در میان گذاشتند و پاسالار نیز پس از استماع درخواست‌ها و بررسی موضوعات مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری موارد و ارجاع آنها به دستگاه‌های اجرایی مربوطه صادر کرد.

برنامه «سه‌شنبه‌های مردمی» با هدف تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، بررسی درخواست‌ها و مشکلات شهروندان و تسریع در روند پیگیری مطالبات عمومی در فرمانداری شهرستان عسلویه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6920516

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