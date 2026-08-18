فرماندار عسلویه: مسئولان در کنار مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر سه شنبه در ادامه برنامه «سه‌شنبه‌های مردمی»، با تعدادی از شهروندان شهرستان دیدار و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده صادر کرد.

فرماندار عسلویه در سه‌شنبه‌های مردمی این هفته، میزبان جمعی از شهروندان بود و از نزدیک در جریان مسائل، درخواست‌ها و مشکلات آنان قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران و دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مردم، اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مسائل و مشکلات آنان، یکی از راه‌های مؤثر برای شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات شهروندان است.

پاسالار افزود: مسئولان باید با رویکردی مردم‌محور، در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات آنان از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

در این دیدارها، شهروندان بدون واسطه مسائل و مطالبات خود را با فرماندار در میان گذاشتند و پاسالار نیز پس از استماع درخواست‌ها و بررسی موضوعات مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری موارد و ارجاع آنها به دستگاه‌های اجرایی مربوطه صادر کرد.

برنامه «سه‌شنبه‌های مردمی» با هدف تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، بررسی درخواست‌ها و مشکلات شهروندان و تسریع در روند پیگیری مطالبات عمومی در فرمانداری شهرستان عسلویه برگزار می‌شود.