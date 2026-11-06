به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اسلام‌آبادغرب، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و منطقه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان دفاعی و ایستادگی ملت، علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه سیاسی نیز توانسته است بر محاسبات دشمن تأثیر بگذارد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، این تحولات را نشانه‌ای از پیامدهای سیاسی تقابل با ایران دانست و افزود: به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، جنگ با ایران در شکست سیاسی جریان حاکم آمریکا نقش داشته است و این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توانسته هزینه‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی به دشمن تحمیل کند.

وی با بیان اینکه تغییر احزاب حاکم در آمریکا لزوماً به معنای تغییر سیاست‌های کلان این کشور در قبال ایران نیست، تصریح کرد: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دشمنی با ملت ایران تفاوت بنیادینی ندارند و نباید تصور کرد که جابه‌جایی قدرت در آمریکا، رویکرد خصمانه این کشور را تغییر خواهد داد.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها در میان جریان‌های سیاسی آمریکا درباره نحوه مواجهه با ایران، گفت: پس از تحولات اخیر، برخی جریان‌ها راه مذاکره را مطرح می‌کنند و در مقابل، گروه‌هایی نیز به دنبال تشدید تنش و اقدام نظامی هستند؛ از این رو مسئولان و مردم باید با هوشیاری تحولات را دنبال کنند.

وی با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، احتمال تکرار درگیری را مطرح کرد و افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور آمادگی دارند و هرگونه اقدام تجاوزکارانه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با تأکید بر اهمیت تقویت توان دفاعی کشور، اظهار کرد: تجربه رویارویی‌های گذشته نشان داده است که توانمندی‌های دفاعی ایران افزایش یافته و دشمن نمی‌تواند مانند گذشته بدون هزینه در منطقه و آسمان کشور اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در تقویت قدرت ملی، حضور مستمر آنان در اجتماعات شبانه را یکی از عوامل مهم بازدارندگی دانست و گفت: ایستادگی و همراهی مردم در کنار توان نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را تحت تأثیر قرار داده است و این حضور باید با قوت ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع برخی کشورهای همسایه در قبال تنش‌های احتمالی، تأکید کرد: عزت و اقتدار ملت‌ها در سایه ایستادگی به دست می‌آید و تجربه جریان‌های مقاومت در منطقه نشان داده است که اتکا به اراده مردمی و توکل بر خدا می‌تواند معادلات قدرت را تغییر دهد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری فاطمیه دوم تأکید کرد و گفت: مساجد و هیئت‌ها باید برای برگزاری مراسمی در شأن آن بانوی بزرگوار برنامه‌ریزی کنند و مردم نیز در این مجالس حضور و مشارکت فعال داشته باشند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش نخست خطبه‌ها نیز با اشاره به اهمیت فرصت‌های معنوی، روز جمعه را از زمان‌های پرفضیلت دانست و اظهار کرد: بر اساس روایات، پاداش اعمال نیک در روز جمعه دو برابر است و مؤمنان باید از این فرصت برای انجام عبادت، نماز مستحبی، صدقه و دعا بهره ببرند.

وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص)، حضور در نمازجمعه با ایمان و اخلاص را دارای آثار معنوی فراوان دانست و افزود: شرکت در نمازجمعه فرصتی برای بهره‌مندی از رحمت و مغفرت الهی است و نباید به بهانه اختلاف‌نظرها یا مشکلات روزمره، خود و دیگران را از این فریضه محروم کنیم.

حجت‌الاسلام زارعی در ادامه با تأکید بر ضرورت حضور در مساجد و نمازهای جماعت، خاطرنشان کرد: تضرع و دعا در کنار حضور اجتماعی مردم می‌تواند زمینه‌ساز نزول رحمت الهی و رفع مشکلات جامعه باشد و تجربه حضور مردم در اجتماعات شبانه نیز اهمیت این همراهی و استغاثه جمعی را نشان داده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت رعایت شایسته‌سالاری در مدیریت کشور، گفت: نمایندگان مجلس باید صدای مردم، مدافع حقوق آنان و ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشند؛ اما نظارت نباید به دخالت در امور اجرایی و پافشاری برای انتصاب یا ابقای مدیران تبدیل شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب تأکید کرد: مسئولان باید تمرکز خود را بر حل مسائل و مشکلات مردم قرار دهند و از ملاحظات و اختلافات سیاسی که نتیجه‌ای برای جامعه ندارد، پرهیز کنند. هرگونه تذکر در مسیر صیانت از قانون، شایسته‌سالاری و دفاع از حقوق مردم نیز مورد حمایت است.