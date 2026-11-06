به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به شکست سیاسی ترامپ اظهار کرد: رهبری که با غرور و دست‌کم‌گرفتن ملت ایران دست به ترور و جنایت زد، امروز در بحران‌های داخلی و بین‌المللی گرفتار شده است؛ این واقعیت نشان می‌دهد خداوند ظالمان را بی‌سرانجام رها نمی‌کند.



وی درباره گزینه‌های نظامی آمریکا علیه ایران افزود: حمله هوایی، ضربه به صنعت هسته‌ای یا تهاجم زمینی همگی در بن‌بست عملیاتی قرار دارند و با پاسخ ویرانگر نیروهای مسلح و اراده ملت روبه‌رو خواهند شد. به گفته وی، ترامپ می‌داند پایان دادن به جنگ تنها راه عاقلانه پیش روی اوست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به تغییر معادلات جهانی پس از طوفان‌الاقصی و ایستادگی مقاومت تصریح کرد: برای نخستین بار افکار عمومی آمریکا و اروپا جنایات اسرائیل را محکوم می‌کنند و نفوذ لابی آیپک در حال افول است.



وی با استناد به پیام صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «گرایش به تسلیم، دشمن را جری‌تر می‌کند»، وظیفه دستگاه دیپلماسی را نه امتیازدهی بیشتر، بلکه شکستن محاصره دریایی دانست و گفت: تجربه نشان داده عقب‌نشینی در برابر فشارها، مطالبات دشمن را بیشتر می‌کند.



امام جمعه اردبیل شایعات درباره حملات هسته‌ای، آمادگی پناهگاه‌ها و هجوم به مرزها را عملیات روانی کهنه برای ترساندن مردم و مسئولان خواند و تأکید کرد: هدف دشمن شکستن اراده عمومی است، اما ملتی که در سخت‌ترین میدان‌ها ایستاده، بازیچه جنگ روانی رسانه‌ای نخواهد شد.