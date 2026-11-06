به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته گیلانغرب، با اشاره به ضرورت رعایت تقوا و توجه به سیره اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: در آستانه ایام فاطمیه دوم قرار داریم و شناخت جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) و بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت (ع) باید مورد توجه جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) در روایات اسلامی، افزود: امام باقر (ع) درباره مقام این بانوی بزرگوار بر ضرورت اطاعت از ایشان تأکید کرده‌اند و دستیابی به این شناخت، نیازمند توجه به معارف و میراث گران‌بهای اهل‌بیت (ع) است.

امام جمعه گیلانغرب حدیث شریف کساء را از جمله این میراث‌های ارزشمند دانست و گفت: علمای بزرگ دینی از جمله آیت‌الله بهجت بر قرائت این حدیث برای رفع گرفتاری‌ها، برآورده شدن حاجات و شفای بیماران تأکید داشته‌اند و بر اساس نقل ایشان، امام عصر (عج) به مجالسی که حدیث کساء در آن خوانده می‌شود، عنایت دارند.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به اینکه آیه تطهیر محور اصلی حدیث کساء است، تصریح کرد: این آیه بر جایگاه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) دلالت دارد و بی‌توجهی به آن، زمینه‌ساز فاصله گرفتن جامعه اسلامی از مسیر ولایت و امامت شده است.

وی با بیان اینکه بازگشت به معارف اهل‌بیت (ع) راهی برای اصلاح وضعیت جهان اسلام است، افزود: از آثار قرائت حدیث کساء می‌توان به نزول رحمت الهی، توجه و استغفار فرشتگان و برطرف شدن اندوه و گرفتاری اشاره کرد؛ از این رو مؤمنان باید در ایام فاطمیه بیش از گذشته به این معارف توجه کنند.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه دوم، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) تأکید کرد و گفت: مساجد، مدارس و دستگاه‌های مختلف باید برای گرامیداشت این ایام برنامه‌ریزی کنند و فضاسازی شهری نیز متناسب با سوگواری بانوی دو عالم باشد.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به هم‌زمانی مراسم فاطمیه با تجمعات شبانه، خاطرنشان کرد: باید هم اجتماعات مردمی تقویت شود و هم مجالس عزاداری حضرت زهرا (س) مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین برگزاری مراسم از نماز مغرب و عشا و حرکت دسته‌های عزاداری در معابر می‌تواند فرصتی برای بیان مظلومیت آن حضرت و اعلام انزجار از مستکبران باشد.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهید حسن تهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، و اشاره به روز هوافضا، اظهار کرد: توان موشکی کشور یکی از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای خارجی است و اهمیت آن در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف مواجه است، بیش از پیش روشن می‌شود.

امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر اینکه صنعت موشکی تنها یک دستاورد نظامی نیست، افزود: دستیابی به این فناوری نشان‌دهنده پیشرفت علمی و صنعتی، استقلال فناورانه و توانمندی کشور در عرصه‌های پیچیده است و شهید تهرانی‌مقدم با وجود محدودیت‌ها، مسیر خودباوری، تلاش علمی و نوآوری را دنبال کرد.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به سالروز ۱۳ آبان و حضور مردم در راهپیمایی این روز، از مشارکت اقشار مختلف مردم گیلانغرب قدردانی کرد و گفت: معلمان، فرهنگیان، دانش‌آموزان، خانواده‌های شهدا، مسئولان، کسبه و دیگر اقشار با حضور در این مراسم، همبستگی خود را نشان دادند و یک‌صدا شعارهای ضد استکباری سر دادند.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های محله‌محور در روستاهای بخش چله قدردانی کرد و افزود: حضور مسئولان در میان مردم و طرح مستقیم مسائل و مشکلات روستاییان از سوی دهیاران، اقدامی قابل تقدیر است و لازم است مصوبات این نشست‌ها با جدیت پیگیری و برای اجرای آن‌ها اقدام شود.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاسیه نماز در آموزشگاه رزم مقدماتی شهید ثابت‌خواه، از دست‌اندرکاران این برنامه تقدیر کرد و گفت: اقامه نماز از مهم‌ترین وظایف جامعه اسلامی است و نماز، کلید بندگی خداوند و مسیر دستیابی به سعادت به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام ساداتی در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به تذکرات نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه درباره مسائل مدیریتی، اظهار کرد: پس از طرح این مطالبات و گذشت حدود دو هفته، انتظار می‌رفت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شوند، اما همچنان نشانه‌ای از پیگیری مؤثر مشاهده نمی‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل تفکیک قوا، تصریح کرد: نمایندگان مجلس وظیفه قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارند و نباید از جایگاه نمایندگی برای دخالت در انتصاب یا ابقای مدیران استفاده کنند.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به اینکه تذکرات نماینده ولی‌فقیه در استان در راستای صیانت از قانون و شایسته‌سالاری مطرح شده است، افزود: نهادهای انقلابی، دستگاه‌های نظارتی و مسئولان اجرایی باید نسبت به این مطالبه واکنش نشان دهند و برای حل‌وفصل موضوع اقدام کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی خاطرنشان کرد: نقد منصفانه و دلسوزانه با هدف صیانت از مصالح استان و کشور باید مورد توجه قرار گیرد و مسئولان به جای گرفتار شدن در اختلافات سیاسی، بر حل مشکلات مردم تمرکز کنند.