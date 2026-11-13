به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب، با اشاره به ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: امسال نخستین سالی است که مجالس عزاداری فاطمی بدون حضور رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود؛ شخصیتی که خود از احیاگران این مجالس بود و فاطمیه را مکتبی برای تربیت و آموزش انسان‌ها می‌دانست.

وی نخستین ویژگی مکتب فاطمی را مسئولیت‌آفرینی عنوان کرد و افزود: عزاداری و اشک بر مصائب حضرت زهرا (س) باید انسان را به حرکت و انجام وظیفه سوق دهد؛ چراکه مجالس سوگواری فرصتی برای تقویت انگیزه، بصیرت و آمادگی جهت پذیرش مسئولیت است و نباید به عاملی برای بی‌تفاوتی تبدیل شود.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه همه افراد در برابر خانواده و جامعه مسئولیت دارند، تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند همه شما مسئول و پاسخگوی کسانی هستید که در برابر آنان وظیفه دارید؛ بنابراین شاگرد مکتب فاطمی باید در برابر خانواده، همسایگان، جامعه، نظام اسلامی و ایران احساس تعهد کند.

ساداتی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت گفت: آن حضرت با وجود شرایط دشوار جسمی و اجتماعی، میدان دفاع از امام زمان خود را ترک نکرد و با ایستادگی در مسیر حق، الگویی ماندگار از مسئولیت‌پذیری و دفاع از حقیقت برای تاریخ به یادگار گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه عزاداری فاطمی باید به شناخت جریان حق و باطل منجر شود، ادامه داد: حضور در مجالس اهل‌بیت (ع) زمانی اثرگذار است که افراد پس از کسب شور و شعور، وظیفه خود را در شرایط امروز بشناسند و در مسیر انجام آن گام بردارند.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه طی حدود ۲۶۰ شب گذشته، این حضور را نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و گفت: ایستادگی مردم در شرایط سخت آب‌وهوایی و حضور اقشار مختلف، از جمله مادرانی که با وجود دشواری جسمی در اجتماعات شرکت می‌کنند، نشان‌دهنده پایبندی آنان به مسئولیت‌های اجتماعی است.

ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق تأکید کرد و افزود: تلاش دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط انرژی، به همکاری مردم نیاز دارد و هر فرد می‌تواند با خاموش‌کردن چراغ‌های اضافی و مدیریت وسایل گرمایشی، در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

وی ضمن قدردانی از حضور مردم و مسئولان در مراسم ۱۳ آبان و تشییع شهدای گمنام در گیلانغرب، خواستار مشارکت بیشتر مردم در برنامه‌های ایام فاطمیه شد و اظهار کرد: دسته‌جات عزاداری علاوه بر بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س)، فرصتی برای دعوت مردم به حضور در اجتماعات و تبیین معارف فاطمی است.

ساداتی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، گفت: مردم از تورم و گرانی آسیب دیده‌اند و این مسائل بارها مورد مطالبه قرار گرفته است؛ در عین حال باید شرایط کشور، تحریم‌ها و وضعیت ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. انتظار می‌رود مسئولان تلاش بیشتری برای بهبود معیشت مردم داشته باشند و نسبت به خانواده‌های کم‌برخوردار حساسیت بیشتری نشان دهند.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه با تشریح مراحل شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، اظهار کرد: این مسیر از انقلاب اسلامی آغاز شده و پس از شکل‌گیری نظام اسلامی، به مراحل دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌رسد؛ مراحلی که تحقق آن به تلاش و همراهی مردم و مسئولان نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی همه قوا و نهادها به قانون اساسی افزود: در نظام اسلامی هر مجموعه‌ای باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کند و تفکیک قوا به معنای انجام مسئولیت‌های مشخص از سوی هر بخش است.

ساداتی با اشاره به شاخصه‌های دولت اسلامی در سیره امیرالمؤمنین علی (ع)، مبارزه با اشرافی‌گری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری را از معیارهای مهم کارگزاران دانست و گفت: مسئولان در هر جایگاهی باید در برابر مردم پاسخگو باشند و در توزیع امکانات و منابع عمومی، عدالت را رعایت کنند.

وی نقش مردم را در تحقق تمدن نوین اسلامی مهم ارزیابی کرد و افزود: مردم علاوه بر حمایت و حضور در صحنه‌های اجتماعی، باید در مواقع لازم مطالبه‌گری و نصیحت کنند و در انتخاب مسئولان و نمایندگان نیز به شایستگی و صلاحیت افراد توجه داشته باشند.

امام جمعه گیلانغرب در پایان با بیان اینکه هدف نهایی تمدن نوین اسلامی فراهم‌کردن زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به تلاش هم‌زمان مردم، مسئولان و همه کارگزاران نظام نیاز دارد و هر فرد باید مسئولیت خود را در این مسیر به‌درستی انجام دهد.