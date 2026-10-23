ولدان: درس بزرگ فاطمیه، دفاع آگاهانه از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در منظومه معارف اسلامی، این بانوی بزرگ را محور معرفت اهل‌بیت(ع) و الگویی ماندگار برای دفاع از حق و ولایت دانست.

وی با بیان اینکه شناخت حقیقت وجودی حضرت زهرا(س) فراتر از توصیف‌های معمول است، اظهار کرد: در روایات اهل‌بیت(ع)، جایگاه حضرت فاطمه(س) با شب قدر مقایسه شده و این تشبیه بیانگر عظمت و عمق معرفتی این شخصیت بی‌نظیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر نقش محوری حضرت زهرا(س) در تداوم نسل پیامبر اکرم(ص) و جایگاه ایشان در معارف شیعی افزود: محبت و معرفت نسبت به این بانوی بزرگ، محدود به گروه خاصی نیست و همه دوستداران اهل‌بیت(ع) می‌توانند از ایشان به‌عنوان مادر معنوی امت یاد کنند.

حضرت زهرا(س)، الگوی دفاع از حق و ولایت

حجت الاسلام ولدان با اشاره به سیره سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) تصریح کرد: فاطمیه تنها فرصتی برای ذکر مصیبت و سوگواری نیست، بلکه مجالی برای بازخوانی مسئولیت‌های اجتماعی، افزایش بصیرت و تجدید عهد با آرمان‌های ولایت است.

وی با یادآوری خطبه فدکیه و مواضع حضرت زهرا(س) در دفاع از حق امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: آن حضرت با وجود جایگاه والای خود به‌عنوان دختر پیامبر اکرم(ص)، در برابر تضییع حق سکوت نکرد و با حضور در مسجد و بیان مواضع روشنگرانه، از حق و حقیقت دفاع کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: دفاع حضرت زهرا(س) از ولایت، تنها در سخن خلاصه نمی‌شد، بلکه در رفتار، مواضع سیاسی و وصیت ایشان نیز جلوه داشت؛ سیره‌ای که نشان می‌دهد دفاع از حق و حمایت از امام زمان، مسئولیتی آگاهانه و مستمر است.

وحدت اجتماعی و ولایت‌مداری؛ درس ماندگار فاطمیه

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت تقویت انسجام اجتماعی گفت: جامعه اسلامی برای عبور از چالش‌ها به بصیرت، همبستگی و پایبندی به اصول اساسی خود نیاز دارد و سیره حضرت زهرا(س) می‌تواند الگویی برای تقویت این مؤلفه‌ها باشد.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت جایگاه امامت و ولایت افزود: حضرت فاطمه(س) با تمام وجود در مسیر دفاع از ولایت گام برداشت و این رویکرد، مسئولیت پیروان اهل‌بیت(ع) را در شناخت وظایف دینی و اجتماعی خود سنگین‌تر می‌کند.

امید به پیروزی جبهه حق در پرتو فرهنگ فاطمی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با نخستین سال برگزاری این مناسبت پس از شهادت رهبر جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که به برکت توسل به حضرت زهرا(س)، زمینه پیروزی رزمندگان اسلام و شکست دشمنان فراهم شود.

حجت الاسلام ولدان در پایان بر ضرورت حفظ روحیه ولایت‌مداری، تقویت اتحاد اجتماعی و الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از حق تأکید کرد.