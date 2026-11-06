به گزارش خبرنگار مهر، مولوی احسان‌الحق تارم، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نماز جمعه اهل سنت بریس با اشاره به اهمیت ایمان به خداوند متعال، شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی را از وظایف مهم انسان دانست.

امام جمعه موقت اهل‌سنت مسجد جامع شهر بریس، اظهار کرد: نعمت ایمان، مسئولیت انسان را در برابر پروردگار افزایش می‌دهد و بهره‌مندی از این نعمت ارزشمند، مستلزم پایبندی به دستورات الهی و پیروی از سیره و تعالیم پیامبر اسلام(ص) است.

۱۳ آبان؛ نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی

امام جمعه موقت اهل‌سنت بریس در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم، سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر جهان عنوان کرد.

مولوی تارم، ۱۳ آبان را نماد عزت، استقلال و آزادی دانست و افزود: استکبارستیزی به معنای تسلیم نشدن در برابر ظلم و دفاع از کرامت، حقوق و استقلال ملت‌هاست.