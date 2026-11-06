به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه جنگی یمن امروز جمعه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور عملیاتی تهاجمی را در رشته‌کوه‌های کَهْبوب در شرق باب‌المندب اجرا کردند و طی آن موفق شدند نیروهای نظامی وابسته به عربستان را از چندین موضع بیرون برانند. این نیروها شامل چهار تیپ از «نیروهای العمالقه» بودند که فرماندهی آن‌ها را افسر سعودی، بدر الحربی، بر عهده داشت.

رسانه جنگی یمن در بیانیه‌ای توضیح داد که نیروهای مسلح یمن مواضع راهبردی مشرف بر دیگر مواضع نیروهای مستقر را به کنترل خود درآوردند و از این مواضع برای هدف قرار دادن نیروهای مستقر در آن مناطق استفاده کردند؛ اقدامی که موجب برهم خوردن آرایش و انسجام صفوف آن‌ها شد.

رسانه جنگی یمن همچنین اعلام کرد که یگان‌های مختلف نظامی در این عملیات مشارکت داشتند و نیروهای یمنی موفق شدند تجهیزات نظامی متنوعی را به غنیمت بگیرند و شماری از نیروهای طرف مقابل را اسیر کنند.

این رسانه خاطرنشان کرد که جنگنده‌های سعودی هنگام عقب‌نشینی نیروهای وابسته به عربستان از مواضع خود در کوه‌های کَهْبوب، حملات هوایی انجام دادند که به کشته شدن شمار زیادی از نیروهای خودی آن‌ها منجر شد.