به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هیئت حقوق بشر در استان تعز اعلام کرد که جنایت سعودی‌ها در حمله به بازار و کشتار ده ها انسان بی گناه، در چارچوب تداوم نظام‌مند جنایات دشمن سعودی علیه مردم تعز صورت گرفته است.

این هیئت افزود که هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، تداوم حملات نظام‌مند و گسترده علیه جمعیت غیرنظامی را اثبات می‌کند و حمله به بازار الحضاره، مصداق کامل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

این هیئت، دشمن سعودی را مسئولیت کیفری و حقوقی کامل این جنایت و تمامی جنایات ارتکابی علیه مردم استان تعز دانست.

رئیس هیئت ملی حقوق بشر: جنایت تعز سه عنوان کیفری دارد

از سوی دیگر علی صالح تیسیر، رئیس هیئت ملی حقوق بشر، کشتاری را که در یک بازار مردمی در منطقه الوازعیه استان تعز رخ داد، جنایتی با چندین وصف کیفری توصیف کرد و گفت که این جنایت هم‌زمان مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.

تیسیر گفت کشتار بازار مردمی الوازعیه از سه عنوان کیفری برخوردار است: نخست، جنایت جنگی بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان؛ دوم، جنایت علیه بشریت با استناد به ماده هشتم اساسنامه رمِ دادگاه کیفری بین‌المللی؛ و سوم، جنایت نسل‌کشی بر اساس توصیف او از حقوق بین‌الملل بشردوستانه.

رئیس هیئت ملی حقوق بشر همچنین اعلام کرد که بر اساس آماری که ارائه کرده است، شمار قربانیان طی ۱۲ سال گذشته از ۶۲ هزار نفر، شامل شهید و مجروح، فراتر رفته است. وی افزود که در دوره تشدید تنش‌های اخیر، طی بیش از ۱۰۰ روز گذشته، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده‌ای رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد که حمله به بازار در ساعات اوج رفت‌وآمد صورت گرفت؛ زمانی که کودکان، زنان و سالمندان در آن حضور داشتند. به گفته او، این موضوع نشان‌دهنده قصد مجرمانه و نیت قبلی برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و وارد آوردن بیشترین میزان تلفات و خسارت بوده است.

تیسیر با اشاره به اینکه این جنایت بیش از ۳۰ شهید و مجروح بر جای گذاشت، تأکید کرد که این کشتار حادثه‌ای جدا از الگوی حملاتی نیست که یمن طی سال‌های تجاوز شاهد آن بوده است.

رئیس هیئت ملی حقوق بشر همچنین سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل در برابر این کشتار را مورد انتقاد قرار داد و گفت که برخورد سازمان ملل با جنایات و نقض حقوق بشر، گزینشی بوده و این سکوت به ایجاد پوششی برای ادامه تجاوزها کمک کرده است.

وی همچنین کشورهای عضو دائم شورای امنیت، از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه، را به تأمین تسلیحات برای عربستان سعودی و کشورهای عضو ائتلاف متجاوز متهم کرد. تیسیر خاطرنشان کرد که در این جنایت و موارد پیشین، از سلاح‌های ممنوعه در سطح بین‌المللی، از جمله بمب‌های خوشه‌ای، فسفری و بمب‌های چندکلاهکه، استفاده شده است.