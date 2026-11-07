به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در سالن جلسات استانداری از عملکرد و ساختار فعلی شورای فرهنگ عمومی انتقاد کرد.

وی خواستار تغییر ساختار و عملکرد شورای فرهنگ عمومی و تقویت ضمانت اجرای مصوبات آن در استان سمنان شد و افزود: بازنگری در ترکیب اعضای این شورا هم ضرورت دارد.

امام جمعه شاهرود بیان کرد: نظارت بر بودجه های فرهنگی از جمله دیگر موضوعاتی است که می بایست دست مایه تحول و اصلاح در شورای فرهنگ عمومی کشور و استان ها شود.

امینی با بیان اینکه کاربردی‌تر شدن فعالیت شوراهای فرهنگ عمومی یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن برسیم، گفت: برخی اعضای شورای فرهنگ عمومی هستند که بود و نبودشان در نشست اصلا توفیری ندارد در حالی که این شورا باید محلی برای افراد فعال و مسئولیت پذیر و همچنین دارای دغدغه مسائل فرهنگی باشد.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی باید برای مسائل فرهنگی یک استان و شهرستان نقش آفرینی کند، افزود: ضرورت دارد که در ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان شاهرود تجدید نظر شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شاهرود در ادامه خواستار تعیین تکلیف بودجه‌های فرهنگی در شوراهای فرهنگ عمومی شد و گفت: مردم حق دارند بپرسند شورای فرهنگ عمومی چه دستاوردی برای سفره فرهنگی جامعه داشته است.