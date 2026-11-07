به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان که در سالن استانداری برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی شورای فرهنگ عمومی در نظام فرهنگی کشور، گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید، مصوبات شوراهای فرهنگ عمومی در استان‌ها با امضای استانداران و در شهرستان‌ها با امضای فرمانداران ابلاغ می‌شود تا ضمانت اجرایی آن‌ها تقویت شود.

آشنا با اشاره به پیشینه تشکیل این شورا اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۳۶۳ به توصیه رهبر شهید انقلاب اسلامی که در آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، تأسیس شد.

وی افزود: در آن مقطع، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمرکز بر حوزه علم فعالیت خود را آغاز کرده بود و ضرورت داشت در حوزه فرهنگ نیز اقدامی سازمان‌یافته صورت گیرد؛ از همین رو شورای فرهنگ عمومی با هدف ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور شکل گرفت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی بر اهمیت این شورا تصریح کرد: ایشان شورای فرهنگ عمومی را اساس بسیاری از فعالیت‌ها می‌دانستند و از نظر شرعی و قانونی مسئولیت‌هایی را برای جهت‌دهی فعالیت‌ها در مسیر حمایت و تقویت این شورا تعیین کرده بودند.

آشنا با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی از جایگاه والایی برخوردار بود، گفت: ضروری است این جایگاه در شرایط کنونی نیز مورد توجه قرار گیرد و بیش از گذشته تقویت شود.

وی با تأکید بر برخورداری مصوبات شورای فرهنگ عمومی از ضمانت اجرایی بیان کرد: بر اساس آیین‌نامه جدید این شورا، مصوبات شوراهای فرهنگ عمومی در استان‌ها با امضای استانداران و در شهرستان‌ها با امضای فرمانداران ابلاغ خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: از استان‌ها انتظار می‌رود این موضوع را به‌عنوان یک ضرورت دنبال کنند؛ چراکه امضای استانداران و فرمانداران می‌تواند به تقویت ضمانت اجرایی مصوبات و عملیاتی شدن تصمیمات شورا در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها کمک کند.

آشنا همچنین با اشاره به دیگر تغییرات آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: بر اساس این آیین‌نامه، پنج کمیته تخصصی در حوزه‌های دین، تعلیم و تربیت، فرهنگ، هنر و رسانه در ساختار شورای فرهنگ عمومی تشکیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مصوبات و فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی را پیش‌بینی کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به احتمال بروز چالش در راه‌اندازی و فعالیت کمیته‌های تخصصی به دلیل کمبود نیروی انسانی در دبیرخانه شورا گفت: برای رفع این مشکل، امکان استفاده از پنج نفر از کارکنان دولت به‌صورت مأمور یا پاره‌وقت در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نیز پیش‌بینی شده است.