به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران، این مجموعه در پی مشاهده دود غلیظ از فلر این پالایشگاه در صبح روز یکشنبه، ۱۷ آبان توضیحاتی را ارائه داد و اعلام کرد:

دود رؤیت‌شده ناشی از فعال‌ شدن سیستم‌های فلر به دنبال بروز مسائل برقی و فنی و با غرض رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و تخلیه اضطراری گازها بوده و به هیچ وجه حریقی در واحدهای پالایشگاهی اتفاق نیفتاده است.

اوضاع از سوی گروه‌های عملیاتی کاملاً زیر نظر و کنترل قرار دارد و تمهیدات ضروری جهت بازگرداندن سامانه‌ها به روال عادی در جریان است.

فعال‌سازی سیستم فلر در این‌گونه مواقع، بخشی از مکانیزم‌های استاندارد ایمنی در واحدهای پالایشی به منظور تخلیه مدیریت‌شده گازها و صیانت از واحدها و ابزارهای عملیاتی محسوب می‌شود و هیچ‌گونه اختلالی در روند تولید و تأمین پیوسته فرآورده‌های نفتی پدید نیامده و تولید سوخت بدون وقفه تداوم دارد.