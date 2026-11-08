محمد حسن غریب مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کشاورزی شهرستان شاهرود اظهار کرد: توسعه بخش کشاورزی تنها با افزایش میزان تولید محقق نمی‌شود، بلکه ایجاد ارتباط موثر میان مراحل تولید، فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و عرضه محصول به بازار، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و پایداری اقتصادی این بخش دارد.

وی با بیان اینکه زنجیره ارزش از تأمین نهاده‌ها و تولید محصول در مزرعه آغاز و تا فرآوری، بازاریابی و عرضه به مصرف‌کننده ادامه پیدا می‌کند، افزود: توجه به تمامی حلقه‌های این زنجیره می‌تواند ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، کیفیت تولیدات را ارتقا داده و سهم بیشتری از منافع اقتصادی را نصیب بهره برداران کند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از ضرورت های مهم بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: ایجاد و تقویت واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و زیرساخت‌های نگهداری محصولات، علاوه بر افزایش ماندگاری تولیدات، امکان عرضه مناسب‌تر آن‌ها به بازارهای هدف را فراهم می‌کند و مانع از فروش محصولات به شکل خام می‌شود.

غریب مجنی با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکل‌های کشاورزی در این مسیر بیان کرد: تقویت تعاونی‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری و ایجاد ارتباط منسجم میان تولیدکنندگان، صنایع تبدیلی و فعالان بازار، از الزامات تکمیل زنجیره ارزش است.

وی ادامه داد: با شکل‌گیری این ارتباط، کشاورزان می‌توانند از قدرت چانه زنی بیشتری در زمان عرضه محصولات برخوردار شوند و با کاهش واسطه گری های غیرضروری، سهم بیشتری از ارزش اقتصادی تولیدات خود را به دست آورند.

این مسئول همچنین شناسایی ظرفیت‌های تولیدی مناطق مختلف، برنامه‌ریزی متناسب با نیاز بازار، ارتقای دانش فنی بهره برداران و استفاده از فناوری‌های نوین را از دیگر الزامات توسعه اقتصادی کشاورزی برشمرد.

غریب مجنی در پایان تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد کشاورزان و توسعه پایدار اقتصادی شهرستان شاهرود است و تحقق آن به همکاری و تعامل همه فعالان این حوزه نیاز دارد.