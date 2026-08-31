به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، روز دوشنبه به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی و نماینده مردم میانه و ترکمنچای در مجلس شورای اسلامی در شهرستان میانه حضور یافت.

در جریان این سفر، یک واحد سردخانه با ظرفیت ۵ هزار تن در بخش کندوان شهرستان میانه با حضور معاون رئیس‌جمهور، امام جمعه، فرماندار ویژه میانه و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

این واحد با هدف توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و کمک به تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی راه‌اندازی شده است.

بخش کندوان از مناطق مهم تولید محصولات باغی شهرستان میانه به شمار می‌رود و افزایش ظرفیت‌های نگهداری محصولات می‌تواند در ساماندهی فرآیند عرضه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان منطقه مؤثر باشد.

حرکت از تولید خام به سمت تکمیل زنجیره ارزش

بهره‌برداری از این سردخانه در شرایطی انجام شد که در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان میانه، حرکت از تولید خام به سمت فرآوری، صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره‌های ارزش به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی مناطق روستایی مورد تأکید قرار گرفت.

ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای نگهداری محصولات باغی می‌تواند به مدیریت بهتر بازار، جلوگیری از عرضه اجباری محصولات در زمان برداشت و افزایش قدرت اقتصادی تولیدکنندگان کمک کند.

همچنین توسعه زیرساخت‌های فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی، زمینه را برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی مکمل، افزایش اشتغال و درآمد روستاییان و تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی فراهم می‌کند.

بازدید از طرح‌های تولیدی و گردشگری

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ادامه سفر خود به میانه از چند طرح توسعه‌ای در حوزه تولید و صنایع تبدیلی نیز بازدید کرد.

بازدید از طرح توسعه فرآوری محصولات کشاورزی و زنجیره تولید از دیگر برنامه‌های حسین‌زاده در شهرستان میانه بود. وی همچنین از یک مجموعه گردشگری و نمایشگاه صنایع دستی، تولیدات روستایی و توانمندی‌های شهرستان بازدید کرد.

در این نمایشگاه، بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و صنایع دستی مناطق روستایی میانه به نمایش گذاشته شده بود و توانمندی‌های موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

این بازدیدها با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود، شناسایی فرصت‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مناطق روستایی شهرستان انجام شد.

توسعه زنجیره‌های ارزش، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و عرضه محصولات از جمله محورهایی است که می‌تواند به تقویت اقتصاد روستایی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های شهرستان میانه منجر شود.