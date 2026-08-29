به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر شنبه در بازدید باغات انگور شاهرود با اشاره به ظرفیت قابل توجه باغات انگور بخش مرکزی اظهار کرد: چهار هزار و ۳۰۰ هکتار باغ انگور در این منطقه وجود دارد که از این میزان سه هزار و ۵۷۰ هکتار بارور است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت باغات و برآوردهای انجام‌شده، طبق برآوردها در سال جاری حدود ۹۰ هزار تن انگور از باغات بخش مرکزی شاهرود برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با تأکید بر اینکه افزایش تولید بدون توجه به مرحله پس از برداشت نمی‌تواند به حداکثر ارزش اقتصادی منجر شود، توضیح داد: استفاده از امکانات نگهداری و ذخیره‌سازی، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول و مدیریت بازار دارد.

غریب مجنی در همین راستا از یک باغ انگور مجهز به سردخانه ۳۰۰ تنی بازدید کرد و افزود: بهره‌گیری از چنین ظرفیت‌ هایی را عاملی مؤثر در کاهش ضایعات، حفظ کیفیت محصول و افزایش درآمد باغداران دانست.

وی همچنین با حضور در یکی از واحدهای تولید و بسته‌بندی چای در منطقه مغان، ظرفیت‌های صنایع تبدیلی شهرستان را مورد بررسی قرار داد و افزود: این واحد با ۹۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و استفاده از ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات، دارای ظرفیت اسمی تولید ۲۳۵۰ تن در سال است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: فعالیت این واحد زمینه ایجاد ۲۵ فرصت شغلی مستقیم و ۷۵ اشتغال غیرمستقیم را فراهم کرده و نمونه‌ای از نقش صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال در مناطق کشاورزی محسوب می‌شود.

غریب مجنی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در کنار تولیدات کشاورزی، خاطرنشان کرد: پیوند میان باغ، واحد فرآوری، بسته‌بندی و بازار می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات، کاهش خام فروشی و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان شاهرود را فراهم کند.