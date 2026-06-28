به گزارش خبرنگار مهر، سید کیانوش عمادی صبح یکشنبه در بازدید یک واحد تولیدی از صدور پروانه بهرهبرداری یک واحد تخصصی بستهبندی و فرآوری خشکبار در شهرک صنعتی شاهرود خبر داد و افزود: این واحد با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی راهاندازی شده است.
وی اظهار کرد: این واحد در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع و با سالن تولیدی ۴۸۰ متر مربعی احداث شده و ظرفیت مناسبی برای فرآوری و بستهبندی استاندارد خشکبار فراهم کرده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان سمنان به هزینه های راه اندازی این واحد اشاره داشت و توضیح داد: برای اجرای این طرح، ۸۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت و هشت میلیارد ریال برای خرید ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته سرمایهگذاری شده است.
عمادی با اشاره به آثار اقتصادی این پروژه ادامه داد: راهاندازی این واحد علاوه بر ارتقای کیفیت بستهبندی و عرضه محصولات کشاورزی، در مرحله نخست زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: راه اندازی این واحد های صنایع تبدیلی در شهرستان شاهرود گامی مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی منطقه به شمار میرود.
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