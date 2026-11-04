به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی عصر چهارشنبه در بازدید مزارع بسطام با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شاهرود در تولید محصولات اقتصادی اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران این شهرستان حدود ۳۹۰ هکتار است و عملیات برداشت این محصول از اوایل آبان‌ماه آغاز شده و تا اوایل آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عملکرد پیش‌بینی‌شده زعفران حدود ۴.۵ کیلوگرم در هر هکتار است، افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، امسال حدود یک هزار و ۷۵۵ کیلوگرم زعفران از مزارع شهرستان شاهرود برداشت و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با تأکید بر ضرورت توسعه محصولات کم آب بر بیان کرد: زعفران به دلیل نیاز آبی پایین، ارزش اقتصادی بالا و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، ظرفیت مناسبی برای جایگزینی بخشی از محصولات پرآب بر و حرکت به سمت اصلاح الگوی کشت دارد.

غریب مجنی ادامه داد: در شرایط کم‌آبی و خشکسالی و با توجه به خسارت‌ هایی که سرمازدگی به برخی باغات وارد می‌کند، توسعه کشت محصولاتی مانند زعفران می‌تواند به کاهش ریسک فعالیت‌های کشاورزی و افزایش پایداری درآمد بهره برداران کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شاهرود در تولید و فرآوری زعفران تصریح کرد: بزرگ‌ترین مزرعه زعفران کشور با سطح زیر کشت ۱۰۰ هکتار در این شهرستان قرار دارد که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه منطقه در توسعه این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین فرآوری زعفران و تولید کروسین را از فرصت‌های مهم اقتصادی این بخش دانست و توضیح داد: با توجه به کاربرد زعفران در صنایع غذایی، دارویی، عطر سازی و محصولات آرایشی و بهداشتی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و زمینه گسترش صادرات غیرنفتی را فراهم کند.