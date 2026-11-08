به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۱۷ آبان) بارش‌ها همچنان در اغلب استان‌های کشور تداوم دارد و در برخی مناطق با شدت قابل توجهی همراه خواهد بود.

وی افزود: در استان بوشهر، به‌ویژه در بندر گناوه، بندر دیلم و شهر بوشهر، احتمال وقوع بارش‌های سنگین و آبگرفتگی گسترده وجود دارد و ساکنان این مناطق باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. همچنین در این شرایط جوی، محافظت از محصولات خرما و تأمین پوشش مناسب برای محل نگهداری آن‌ها ضروری است.

بارش‌های شدید ۷۲ ساعت آینده در گلستان

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم هشدارهای هواشناسی در برخی مناطق کشور، بیان کرد: هشدارهای صادرشده همچنان برای استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال و غرب فارس، شرق و شمال خوزستان، غرب و جنوب اصفهان و همچنین لرستان برقرار است.

وی ادامه داد: در مناطقی از جمله سپیددشت، شل‌آباد، نورآباد ممسنی، یاسوج، دیشموک، مارگون، دژکرد، خینه، کومه‌آلونی، لردگان، گندمان، بروجن و بلداجی، احتمال وقوع رگبارهای شدید و آبگرفتگی گسترده وجود دارد و باید مخاطرات ناشی از این شرایط جوی جدی گرفته شود.

اصغری تصریح کرد: با توجه به جریانات بارز از دریا به خشکی و تلاطم شدید، فعالیت رگبارهای نسبتاً شدید در استان‌های اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تداوم بارش‌های قابل توجه در سواحل دریای خزر تا ۱۹ آبان، یادآور شد: در استان گلستان، به‌ویژه در مناطق مینودشت، گنبدکاووس، علی‌آباد، آق‌قلا، سیمین‌شهر، پیشکمر و دوزین، طی ۷۲ ساعت آینده بر شدت بارش‌ها افزوده خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی اظهار کرد: تداوم این شرایط جوی در استان گلستان فرصت مناسبی برای ترمیم زهکش‌ها و اصلاح خاک‌های شور فراهم می‌کند و لازم است از این فرصت به‌درستی استفاده شود.

کاهش محسوس دما از فردا آغاز می‌شود

وی با اشاره به وضعیت جوی استان‌های تهران، البرز و قزوین، گفت: امروز در این استان‌ها نیز در برخی ساعات بارش‌های شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق سردسیر، بارش برف دور از انتظار نیست.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از فردا (دوشنبه، ۱۸ آبان) کاهش محسوس دما آغاز خواهد شد و برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۹ آبان) نیز در استان خراسان رضوی، در مقایسه با روزهای هفته گذشته، بارندگی‌های قابل توجهی پیش‌بینی می‌شود.