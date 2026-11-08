https://mehrnews.com/x3dyqJ ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۷ کد مطلب 7004682 استانها گلستان استانها گلستان ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۷ بارش شدید، شیرآباد خانببین را گرفتار سیلاب کرد خانببین- بارش شدید باران در روستای شیرآباد از توابع خانببین، موجب جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی در این منطقه شد. دریافت 2 MB کد مطلب 7004682 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰ میلیون مترمکعب آب در بندهای آبخیزداری اصفهان استحصال شد تداوم بارشهای سیلآسا تا ۷۲ ساعت آینده؛ هوا سردتر میشود گرفتار شدن وانت در سیلاب ابراهیم آباد اراک پیش بینی بارش برف در خراسان رضوی ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب روانآب در سازههای آبخیزداری محلات ذخیره شد سیل و تندباد به ۱۳۰ خانه و ۲۵۰۰ هکتار باغ در اصفهان خسارت زد برچسبها گلستان رامیان سیلاب
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