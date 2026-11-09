خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حضور آگاهانه، مستمر و تأثیرگذار مردم در تجمعات شبانه، جلوه‌ای از همبستگی ملی، احساس مسئولیت اجتماعی و پایبندی به آرمان‌های میهن‌دوستانه است؛ حضوری که در شرایط حساس کشور، فراتر از یک گردهمایی عمومی، بیانگر اراده ملت برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران به شمار می‌رود.

مشارکت اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، جوانان و گروه‌های اجتماعی در این تجمعات، نشان‌دهنده اهمیت نقش مردم در حفظ انسجام ملی و پشتیبانی از کشور در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی است.

در این میان، حمایت از وطن و ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه استکبار جهانی، به‌عنوان یکی از جلوه‌های مهم مسئولیت‌پذیری ملی، در حضور و همراهی مردم نمود پیدا می‌کند. تجمعات شبانه همچنین فرصتی برای نمایش همدلی، تقویت روحیه مقاومت، انتقال پیام وحدت و تأکید بر ضرورت حفظ منافع ملی فراهم می‌آورد؛ حضوری که بیانگر پیوند عمیق مردم با سرزمین خود و عزم آنان برای صیانت از عزت، استقلال و آینده ایران است.

ساخت چوب پرچم و قاب عکس رهبر شهید با برگ نخل خرما برای تجمعات شبانه دلگان

کریم بامری، یکی از شهروندان شهرستان دلگان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: هم‌زمان با برگزاری تجمعات شبانه در این شهرستان، با هدف مشارکت در برنامه‌ها و ابراز ارادت و همراهی، به همراه اعضای خانواده اقدام به ساخت چوب پرچم و قاب عکس رهبر شهید با استفاده از برگ نخل خرما کردیم.

وی اظهار کرد: حضور در تجمعات شبانه و مشارکت در برنامه‌هایی که با همراهی و حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، فرصتی برای نشان دادن همدلی، همبستگی و همراهی خانواده‌ها با یکدیگر است و ما نیز تلاش کردیم به سهم خود در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشیم.

بامری افزود: با توجه به اینکه شهرستان دلگان از مناطق مستعد کشت نخل خرماست و نخلستان‌ها بخش مهمی از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی این منطقه را تشکیل می‌دهند، تصمیم گرفتیم از برگ نخل خرما برای ساخت وسایلی استفاده کنیم که در تجمعات شبانه کاربرد بسیاری دارد.

وی ادامه داد: ساخت چوب پرچم و قاب عکس رهبر شهید از برگ نخل خرما، فعالیتی بود که با همکاری اعضای خانواده انجام شد و هر یک از اعضا متناسب با توانایی و علاقه خود در مراحل مختلف آماده‌سازی و ساخت این محصولات مشارکت کردند.

این شهروند دلگانی بیان کرد: استفاده از برگ نخل خرما در این کار، علاوه بر اینکه نشان‌دهنده ظرفیت و قابلیت این محصول بومی است، فرصتی فراهم کرد تا با استفاده از امکانات و مواد اولیه در دسترس، آثار و وسایل موردنیاز برای حضور در تجمعات شبانه را به شکل خلاقانه تهیه کنیم.

وی با اشاره به مشارکت خانوادگی در این اقدام گفت: برای ما اهمیت داشت که این کار به‌صورت جمعی و با همراهی اعضای خانواده انجام شود؛ چراکه چنین فعالیت‌هایی علاوه بر ایجاد فضای همدلی در خانواده، زمینه مشارکت بیشتر اعضای خانواده در برنامه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

حضور کودکان در تجمعات شبانه، نشان دهنده جریان زندگی روزمره مردم است

بامری تصریح کرد: برگ نخل خرما از جمله موادی است که در زندگی مردم منطقه کاربردهای مختلفی دارد و می‌توان با کمی خلاقیت و ابتکار، از آن برای ساخت وسایل و محصولات متنوع استفاده کرد؛ این اقدام نیز نمونه‌ای از بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه در فعالیت‌های اجتماعی بود.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما از این کار، تنها ساخت چند وسیله نبود، بلکه می‌خواستیم با استفاده از توان و امکانات خانوادگی، سهمی در فضای همدلی و مشارکت مردمی داشته باشیم و نشان دهیم که برای حضور مؤثر در برنامه‌های اجتماعی، هر خانواده می‌تواند متناسب با ظرفیت خود نقش‌آفرینی کند.

این شهروند دلگانی با اشاره به حضور کودکان و نوجوانان در تجمعات شبانه اظهار کرد: یکی از جلوه‌های جالب این حضور، همراهی بچه‌ها در کنار خانواده‌هایشان است؛ به‌طوری‌که برخی از کودکان حتی مشق‌ها و تکالیف مدرسه خود را در همین تجمعات انجام می‌دهند؛ این موضوع نشان می‌دهد که حضور در این برنامه‌ها در کنار جریان زندگی روزمره خانواده‌ها ادامه دارد و کودکان نیز با شور و علاقه در کنار بزرگ‌ترها مشارکت می‌کنند.

وی افزود: در کنار حضور مردم، برپایی موکب‌های پذیرایی و توزیع نذورات نیز از جلوه‌های ارزشمند این تجمعات است. مردم با مشارکت و همراهی یکدیگر، زمینه پذیرایی از حاضران را فراهم می‌کنند و هر کس به اندازه توان و امکانات خود در این مسیر نقش دارد.

بامری با تأکید بر اهمیت حضور مردم در میادین و تجمعات شبانه گفت: ایستادگی و حضور مستمر مردم در میادین و تجمعات شبانه، کمتر از ایستادگی رزمندگان در پای لانچر نیست؛ چراکه این حضور نشان‌دهنده حمایت، همراهی و پشتیبانی مردم از جبهه مقاومت است و می‌تواند در تقویت روحیه ایستادگی و همبستگی تأثیرگذار باشد.

وی همچنین به ابتکارهای انجام‌شده برای آماده‌سازی وسایل موردنیاز تجمعات اشاره کرد و گفت: در جریان این برنامه‌ها، با مشکل آسیب‌دیدن برخی از دسته‌های پرچم مواجه شدیم و به دنبال راهکاری برای ترمیم آن‌ها بودیم. در همین زمینه، یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد از نی و نل بلوچی استفاده کنیم که با استقبال روبه‌رو شد و توانستیم به شیوه‌ای جدید و ابتکاری دسته‌های آسیب‌دیده پرچم را ترمیم کنیم.

این شهروند دلگانی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، از ساخت چوب پرچم و قاب عکس با برگ نخل خرما گرفته تا ترمیم دسته‌های پرچم، انجام تکالیف مدرسه توسط کودکان و برپایی موکب‌های پذیرایی، نشان می‌دهد که حضور در تجمعات شبانه تنها به شرکت در یک برنامه محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای بروز خلاقیت، مشارکت خانوادگی، همدلی و همراهی مردم در کنار یکدیگر است.

دلگان؛ جلوه‌ای از همدلی و مشارکت خانوادگی در تجمعات شبانه

خانم شهلی‌بر، همسر آقای بامری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور در تجمعات شبانه برای خانواده ما فرصتی بود تا در کنار سایر مردم شهرستان، همراهی و همدلی خود را نشان دهیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به‌جای حضور صرف در این برنامه‌ها، با انجام یک فعالیت خانوادگی و استفاده از هنر و خلاقیت، در آماده‌سازی وسایل موردنیاز نیز مشارکت کنیم.

شهلی‌بر افزود: از آنجا که برگ نخل خرما، قابلیت استفاده در ساخت محصولات مختلف را دارند، این ایده به ذهن ما رسید که از این ماده بومی برای تهیه چوب پرچم و قاب عکس رهبر شهید استفاده کنیم.

وی ادامه داد: وقتی اعضای خانواده در کنار یکدیگر برای انجام کاری مشترک تلاش می‌کنند، علاوه بر اینکه نتیجه کار ارزش بیشتری پیدا می‌کند، روحیه همکاری و همدلی نیز میان اعضا تقویت می‌شود؛ ما نیز از این فرصت استفاده کردیم تا در کنار یکدیگر کاری متناسب با فضای این روزها انجام دهیم.

همسر آقای بامری با بیان اینکه استفاده از برگ نخل خرما در ساخت این وسایل، جلوه‌ای از خلاقیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی است، گفت: در منطقه ما نخل خرما جایگاه ویژه‌ای دارد و مردم از بخش‌های مختلف این درخت در زندگی روزمره استفاده می‌کنند؛ برگ نخل نیز می‌تواند با اندکی ابتکار به محصولات و وسایل کاربردی در زندگی روزمره تبدیل شود.

شهروند دلگانی تصریح کرد: ساخت قاب عکس رهبر شهید و چوب پرچم با برگ نخل خرما برای ما اقدامی ساده اما معنادار بود؛ اقدامی که نشان داد می‌توان با استفاده از داشته‌های بومی و ساده تربت امکانات در دسترس، در برنامه‌های جمعی و اجتماعی مشارکت کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه این تجربه، حضور و همکاری اعضای خانواده در کنار یکدیگر بود؛ چنین فعالیت‌هایی می‌تواند مشارکت خانوادگی را افزایش دهد و زمینه‌ای برای انتقال روحیه خلاقیت، همکاری و مسئولیت‌پذیری به نسل جوان‌تر خانواده فراهم کند.