به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان، با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد در روزهای پایانی هفته میزبان پیکر مطهر سه شهید گمنام خواهد بود و لازم است دستگاه‌های اجرایی برای استقبال و برگزاری برنامه‌های مرتبط، آمادگی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که در این زمینه با سرهنگ خدایی و مجموعه همکاران وی همکاری داشته‌اند، افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با حضور فعال و حمایت لازم، در برگزاری برنامه‌های استقبال و تکریم شهدای گمنام مشارکت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: جمع‌بندی و انعکاس اقدامات انجام‌شده در سطح استان بر عهده ماست و اگر دستگاهی در ارائه اسناد و مدارک عملکرد خود سهل‌انگاری کند، در واقع به مجموعه استان و مدیرانی که با جدیت فعالیت کرده‌اند، آسیب وارد می‌کند.

محمدی با بیان اینکه از حجم بالای جلسات، مکاتبات و مسئولیت‌های مدیران در خدمت‌رسانی به مردم آگاه هستیم، گفت: با وجود همه محدودیت‌های زمانی و کاری، لازم است مستندات عملکردی دستگاه‌ها با دقت و در مهلت تعیین‌شده ارائه شود تا هیچ‌یک از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در فرآیند ارزیابی نادیده گرفته نشود.

وی با اشاره به ضرورت انعکاس دقیق عملکرد استان در سطح ملی، ادامه داد: هدف این است که اقدامات دستگاه‌های اجرایی بر اساس مستندات واقعی جمع‌بندی و برای ارزیابی در اختیار وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد تا از عملکرد مدیران و مجموعه استان در شرایط دشوار دفاع شود.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر تکمیل اطلاعات مربوط به مشارکت بانوان در شوراها و کارگروه‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: آمار حضور بانوان در شوراهای شهر و روستا، شوراهای آموزش و پرورش و کارگروه‌های حوزه معاونت عمرانی، از جمله کمیسیون‌ها و کارگروه‌های ماده ۵، ۱۰۰، ۷۷ و ۹۹ باید به‌صورت دقیق جمع‌آوری و ارائه شود.

محمدی افزود: دستگاه‌هایی که اطلاعات و گزارش‌های عملکردی خود را آماده کرده‌اند، هرچه سریع‌تر مستندات را در اختیار حوزه بانوان قرار دهند و سایر دستگاه‌ها نیز بر اساس قالب ابلاغ‌شده، نسبت به تکمیل و تنظیم گزارش‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت جمع‌بندی نهایی گزارش‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است گزارش‌های دریافتی تا ساعت ۸ صبح روز بعد جمع‌بندی و برای ارسال به وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری آماده شود؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری و سرعت عمل لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر اهمیت ارسال اسناد تکمیلی در حوزه نخبگان نیز تأکید کرد و گفت: مستندات مربوط به این بخش نیز باید در اسرع وقت آماده و ارسال شود، چراکه تکمیل این اسناد در ارزیابی کشوری و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی تأثیرگذار خواهد بود.