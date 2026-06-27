به گزارش مهر، امرالله دهقان ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به ضرورت مستندسازی دقیق فعالیتهای کمیتههای مختلف اظهار کرد: ارزیابی عملکرد استان در سطح ملی انجام میشود و لازم است تمامی اقدامات از ابتدای جلسات تا پایان ایام اربعین بهصورت کامل ثبت و مستند شود.
وی افزود: در سالهای گذشته در برخی موارد مستندات کافی از اقدامات ارائه نشده که این موضوع روند ارزیابی را با مشکل مواجه کرده است، بنابراین باید تمامی فعالیتهای روسای کمیتهها بهصورت منظم و دقیق ثبت و بایگانی شود.
مدیرکل بازرسی و عملکرد استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی شفاف اقدامات ستاد اربعین از طریق سایت استانداری و رسانههای محلی، تصریح کرد: همه اقلام و کالاهایی که به دستگاهها یا مواکب اختصاص مییابد باید همراه با اسناد دقیق شامل مشخصات تحویلدهنده، گیرنده و میزان تحویل ثبت و مستند شود.
وی ادامه داد: کمیته نظارت مالی باید بر ورود، توزیع و تحویل اقلام نظارت کامل داشته باشد و مستندات مربوطه را بهصورت دقیق نگهداری کند تا هیچگونه ابهامی در فرآیندها وجود نداشته باشد.
دهقان همچنین بر لزوم آموزش نیروهای اجرایی و برگزاری جلسات منظم برای ارتقای عملکرد کمیتهها تأکید کرد و گفت: هدفگذاری استان باید کسب جایگاه مطلوب در ارزیابیهای ملی و قرار گرفتن در جمع استانهای برتر کشور باشد.
وی در پایان با اشاره به برخی نواقص زیرساختی از جمله سامانههای خدماتی و آشپزخانههای مواکب، خواستار پیگیری و رفع این مشکلات پیش از آغاز ایام اربعین شد.
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