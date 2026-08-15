به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد، با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول، اظهار کرد: موضوع اصلی جلسه امروز، بازجذب و جذب اعتبارات است و به دلیل اهمیت این موضوع، بار دیگر بر ضرورت تعیین تکلیف منابع تأکید میکنیم.
وی با بیان اینکه منابع ملی، استانی، اعتبارات دستگاهی و مسئولیتهای اجتماعی نفت از مهمترین منابع برای توسعه زیرساختها و تکمیل خدمات دولت هستند، افزود: سهم اعتبارات استانی و میزان تخصیصها کاهش یافته است و با وجود محدودیت منابع، در جذب همین اعتبارات نیز با مشکل مواجه هستیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد دستگاهها در جذب اعتبارات، گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، حدود ۱۸۹ میلیارد تومان جذب شده و ۱۵۷ میلیارد تومان همچنان باقی مانده است، در حالی که تنها ۳۵ روز دیگر برای جذب این منابع فرصت وجود دارد.
وی خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: ظرف ۴۸ ساعت آینده، دستگاههایی که از محل اعتبارات استانی، ملی و دستگاهی منابع باقیمانده دارند، باید برنامه خود برای جذب این اعتبارات را به شورای برنامهریزی ارائه کنند.
رحمانی ادامه داد: دستگاههایی که میزان جذب آنها صفر است باید پاسخگو باشند؛ اگر نمیتوانیم از فرصتی که برای خدمت به مردم در اختیارمان قرار گرفته استفاده کنیم، باید جای خود را به افراد توانمندتر بدهیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار تدوین سازوکار تشویق و تنبیه برای دستگاهها در حوزه جذب اعتبارات شد و گفت: نمیتوانیم زمان را از دست بدهیم، زیرا هر روز تأخیر در جذب منابع، با توجه به تورم و افزایش هزینهها، خسارت بیشتری به پروژهها وارد میکند.
فهرست پروژههای مسئولیت اجتماعی نفت بهروز میشود
رحمانی در ادامه با اشاره به اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نفت، اظهار کرد: در گذشته روند تخصیص این اعتبارات سامان مشخصی نداشت و دولت برای ساماندهی آن آییننامه تعریف کرده است.
وی افزود: باید فهرست پروژههای پیشنهادی دستگاهها تهیه و در سامانه بارگذاری شود تا پروژههایی که در چارچوب قرار دارند بررسی، تأیید و برای تأمین اعتبار ابلاغ شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: فهرست پروژههای مسئولیت اجتماعی که پیش از این حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، باید با نظر فرمانداران، نمایندگان و دستگاههای اجرایی بهروزرسانی شود و ظرف ۲۴ ساعت پروژههای جدید نیز برای جمعبندی ارائه شوند.
وی پروژههای مربوط به ایستگاههای پمپاژ، توسعه شبکه بهداشت، تکمیل مدارس طرح نهضت ملی، مرکز تحقیقات اصلاح نژاد، توسعه ماهیان سردابی و خرید آمبولانس و تجهیزات را از جمله طرحهایی دانست که باید در این فهرست مورد توجه قرار گیرند.
جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی با پیشرفت فیزیکی پروژهها همخوان نیست
رحمانی با اشاره به گزارش عملکرد اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی گفت: در مجموع چهار هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان منابع از محل مسئولیتهای اجتماعی به استان ابلاغ شده و ۸۸۱ پروژه نیز تعریف شده است.
وی میزان پرداختی را حدود ۷۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این منابع طی دولت فعلی جذب شده است، اما با وجود این، میزان جذب همچنان پایین است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی پروژهها حدود ۸۳ درصد و پیشرفت ریالی حدود ۵۵ درصد است، گفت: نمیتوانیم پروژهای ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد اما پیشرفت ریالی آن ۵۵ درصد باشد؛ این موضوع نشاندهنده وجود موانع و گرههایی در فرآیند جذب منابع است.
رحمانی با اشاره به وجود ۶۹ پروژه فاقد پیشرفت فیزیکی، خواستار ارائه گزارش مکتوب درباره این پروژهها شد و گفت: باید مشخص شود این پروژهها متعلق به کدام دستگاه هستند و چرا پس از گذشت مدت طولانی هنوز پیشرفت آنها صفر است.
وی تأکید کرد: پروژهای که سه سال قبل مشخص شده و هنوز پیشرفت آن صفر است، توجیه قابل قبولی ندارد و باید علت توقف آن مشخص و برای رفع موانع اقدام شود.
ضرورت تسریع در ژئوکدگذاری روستاها
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرشماری کشاورزی و ژئوکدگذاری روستاها اشاره کرد و گفت: استان در سرشماری کشاورزی جزو پنج استان برتر کشور بوده و باید با برنامهریزی مناسب جایگاه خود را ارتقا داده و حداقل جزو چهار استان برتر قرار گیرد.
وی با اشاره به عقبماندگی در ژئوکدگذاری بخشی از روستاها، خواستار برگزاری جلسه مشترک با حضور مسئولان مرتبط، فرمانداران، شهرداران و شرکت پست شد و افزود: باید از تمام ظرفیتها برای تکمیل این فرآیند استفاده شود.
رحمانی تصریح کرد: ژئوکدگذاری باید تا ۱۵ شهریورماه بهصورت کامل انجام شود و مسئول مربوطه نیز باید بهصورت روزانه گزارش پیشرفت کار را ارائه کند.
وی با بیان اینکه سرشماری منتظر استان نمیماند، گفت: این فرآیند مسیر خود را طی میکند و اگر استان بهموقع اقدامات لازم را انجام ندهد، عقبماندگیها در ارزیابی عملکرد استان تأثیر خواهد گذاشت.
تأکید بر ثبت کامل عملکرد دستگاهها در سامانه منتاک
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین نسبت به ثبت نشدن عملکرد دستگاهها در سامانه منتاک انتقاد کرد و گفت: در حالی که عملکرد استان در این سامانه ارزیابی میشود، قابل قبول نیست که دستگاهها اطلاعات عملکرد خود را در سامانه ثبت نکنند.
رحمانی افزود: مقرر شده آخرین گزارش دستگاههایی که عملکرد خود را ثبت کرده یا نکردهاند، ارائه شود و فرمانداران نیز باید بر فرآیند ثبت اطلاعات و تأیید عملکرد دستگاهها نظارت کنند.
وی تأکید کرد: ما با دست خودمان نباید شرایطی ایجاد کنیم که عملکرد استان در ارزیابیهای ملی پایین نشان داده شود.
برنامهریزی برای سفر وزیر تعاون در هفته دولت
رحمانی در ادامه با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: احتمالاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجم شهریورماه به استان سفر خواهد کرد و باید پیش از حضور وی، مقدمات لازم برای بازدید از پروژههای اقتصادی و عمرانی فراهم شود.
وی افزود: برای بازدید از شهرستانها نیز برنامهریزی شده است و با هماهنگی نمایندگان مردم در مجلس، بازدیدهایی از شهرستانهای باشت، گچساران، لنده، بهمئی، کهگیلویه و دیگر مناطق انجام خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گستردگی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وجود ۱۱ دستگاه تابعه این وزارتخانه، گفت: باید پروژههای کلیدی و طرحهای معطلمانده این حوزه شناسایی و برای رفع مشکلات آنها از ظرفیت سفر وزیر و معاونان وی استفاده شود.
دستگاهها موظف به پاسخگویی به مکاتبات هستند
رحمانی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مکاتبات، اظهار کرد: بر اساس قوانین اداری، دستگاهها موظف هستند به مکاتبات و درخواستهای قانونی پاسخ دهند و عدم پاسخگویی میتواند تبعات اداری داشته باشد.
وی گفت: فهرست دستگاههایی که در پاسخگویی به مکاتبات تعلل کردهاند باید تهیه و ارائه شود و در ارزیابی عملکرد دولت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید گزارش عملکرد دو ساله خود را بهصورت کامل ارائه کنند تا عملکرد استان در حوزههای سیاسی، مدیریتی و عمرانی بهدرستی جمعبندی و منعکس شود.
رحمانی در پایان بر همکاری فرمانداران، شهرداران و دستگاههای اجرایی با شرکت پست برای تکمیل ژئوکدگذاری تأکید کرد و گفت: هیچگونه کوتاهی و نارسایی در این زمینه قابل قبول و قابل توجیه نخواهد بود.
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